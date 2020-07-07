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震懾中國？英國史無前例 單方面制裁俄羅斯沙特等國

環球政治 10:50 2020/07/07

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【港區國安法】震懾中國？英國歷來首次 單方面制裁俄羅斯沙特等國

中英關係因港區國安法鬧僵之際，英國首次單方面向外國推出制裁。英國以「違反人權」為由，宣佈制裁俄羅斯、沙特阿拉伯等國49人員和機構。這是英國歷來首次繞過聯合國或歐盟，向外國實施單邊制裁。但英國制裁名單上未有包括中國人士。

英國政府周一（6日）宣佈，禁止以下4國共49人員和機構入境英國、將資金導向英國，或以在英國物業等財產圖利：

  • 俄羅斯25人，涉嫌與揭露俄羅斯稅務貪腐風波律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）之死有關，包括俄羅斯內政部一名前部長
  • 沙特阿拉伯20人，涉嫌與異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死有關，包括沙特情報機關前二把手
  • 緬甸2名高級將領，涉嫌大規模迫害緬甸邊境少數民族羅興亞人
  • 北韓2家機構，涉嫌與北韓勞改營內有違人權活動有關

英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，英方制裁發出明確信息，英國不會容許「雙手沾有鮮血的獨裁者打手」自由進入英國。

特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」

【香港自治法內容】銀行制裁有多強 瞄準中國資金鏈

藍韜文被問到制裁名單沒有中國，是否希望避免與中國發生另一場衝突時，他稱英方願意為國家利益挺身，但制裁行動是以證據為基礎。藍韜文又稱，真正的問題在於中方「是否值得信任會負起國際責任」。

港區國安法實施下，英國指控中國「違反中英聯合聲明」，並擴大BNO護照權力為持有香港人入籍英國鋪路。中方則主張，建立香港特區維護國安法制，完全屬中國主權範圍和內政。中方又不排除就BNO擴權，向英國推出反制措施。

約翰遜仍稱親華 但中方「顯然違反中英聯合聲明」

【BNO】英國裁員大屠殺 搵工搜索「摘水果」熱爆

【BNO】移民英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌

【BNO】英國居留搵工不容易 英企2日狠裁1.2萬人

【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？

【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別

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責任編輯：方圓之

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