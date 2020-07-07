【內銀股價】富瑞：內銀讓利基調不變 惟流動性充裕或續推高股價

▲ 富瑞認為，內銀股價在流動性充裕推動下仍有望走高

內銀連升三日，富瑞發表認為，板塊基本因素未有改變，今年行業主調仍然是壓縮利潤扶助實體經濟，但除非出現政策收緊或業績遜於預期，否則上升動能在充裕的流動性推動下可能會持續。同時，內銀股將可受惠於板塊輪動及新聞帶動的投機。該行相信，內銀股在該行的目標價之上仍有約5%潛在升幅，又指投資者或會押注Beta較高的內銀如重農行 （03618） 。

在約10時20分，工行 （01398） 漲0.6%、建行 （00939） 升0.5%、招行 （03968） 升1.7%。不過，今日除淨的中行 （03988） 跌0.7%，農行 （01288） 亦挫約0.6%，而昨日急升的光銀 （06818） 更跌2.4%。重農行跌1.1%。

富瑞表示，由於監管當局要求內銀增加貸款，5月社會融資規模及貸款按年增長分別加速至12.5%及13.2%。雖然當局要求銀行精準投放貸款，但在實體經濟需求疲弱的情況下，資金仍無可避免會流入物業及資本市場，這從非法場外槓桿自5月起增加，以及有中小企持有人將個人貸款轉移至其他相關的中小企以投資物業及股市，從而逃避監管可見。

報告續指，該行策略師認為，資金會轉換至與財政政策、併購、改革相關、以及落後的板塊，有利金融板塊。

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