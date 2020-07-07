  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 11:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內銀股價】富瑞：內銀讓利基調不變 惟流動性充裕或續推高股價

金融經濟 10:31 2020/07/07

分享：

富瑞認為，內銀股價在流動性充裕推動下仍有望走高

內銀連升三日，富瑞發表認為，板塊基本因素未有改變，今年行業主調仍然是壓縮利潤扶助實體經濟，但除非出現政策收緊或業績遜於預期，否則上升動能在充裕的流動性推動下可能會持續。同時，內銀股將可受惠於板塊輪動及新聞帶動的投機。該行相信，內銀股在該行的目標價之上仍有約5%潛在升幅，又指投資者或會押注Beta較高的內銀如重農行 （03618）

在約10時20分，工行 （01398） 漲0.6%、建行 （00939） 升0.5%、招行 （03968） 升1.7%。不過，今日除淨的中行 （03988） 跌0.7%，農行 （01288） 亦挫約0.6%，而昨日急升的光銀 （06818） 更跌2.4%。重農行跌1.1%。

富瑞表示，由於監管當局要求內銀增加貸款，5月社會融資規模及貸款按年增長分別加速至12.5%及13.2%。雖然當局要求銀行精準投放貸款，但在實體經濟需求疲弱的情況下，資金仍無可避免會流入物業及資本市場，這從非法場外槓桿自5月起增加，以及有中小企持有人將個人貸款轉移至其他相關的中小企以投資物業及股市，從而逃避監管可見。

報告續指，該行策略師認為，資金會轉換至與財政政策、併購、改革相關、以及落後的板塊，有利金融板塊。

相關文章：

人行金融海嘯後首減再貸款及再貼現利率　料減內銀資金成本

內銀讓利1.5萬億後股價何去何從？

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 中國光大銀行（06818） 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 招商銀行（03968） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中小內銀股 國有內銀股 經濟

上一篇文章

【疫情反彈】林鄭：下午開會全面檢視社交距離措施　會面傳媒未戴口罩

下一篇文章

【當當奪權】當當網稱李國慶再率20人闖入 拿走資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
海洋公園港人生日優惠延長　免費門票延至8月31日　7月10日有新一輪預約（附預約連結）
【派錢1萬】滙豐恒生眾安戶口率先收1萬蚊
【派錢1萬】滙豐恒生眾安戶口率先收1萬蚊
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂47億孖展接力最旺
【新股IPO】一文看清全部新股孖展數　祖龍娛樂47億孖展接力最旺
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【恒指夜期】阿里美股創新高　道指升459點夜期收市再升180點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里美股創新高　道指升459點夜期收市再升180點（不斷更新）
【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）
【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）