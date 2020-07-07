【當當奪權】當當網稱李國慶再率20人強取資料 李國慶：依法接管當當（第二版）

▲ 當當網創辦人李國慶夫婦奪權風波仍未平息，當當網稱李國慶清晨再率20人闖入，拿走資料。

內地網上購物商城當當網創辦人李國慶夫婦奪權風波未平息，當當網表示，李國慶再次訴諸武力，帶20多人，清晨強行進入當當，撬開多處保險櫃，拿走資料。當當網稱，公司已報警，目前處理當中。

李國慶其後在微博回應稱，當當董事長李國慶攜董事及代理CEO、政府事務副總、人力資源副總、市場副總、財務法務副總等依法（股東會決議，董事會決議，公司章程）接管當當並開始辦公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。

當當方面表示，李國慶已經被警方帶走。李國慶方面也向內地傳媒表示，正接受公安調查。

李國慶於今年4月6日，曾「率領多名大漢闖入辦公室」搶奪公司印章，並在公司張貼《告當當網全體員工書》，稱李國慶將全面接管公司，負責公司的經營管理，俞渝不再擔任當當執行董事、法定代表人及總經理。李國慶其後回應解釋，當日進入辦公室的是公司董事、董事會秘書、律師、攝影師和保安。

據內地傳媒，警方調查後認為李國慶一方並無違法。由俞渝掌控的當當網則表示，已經提請行政復議。

（第二版新增李國慶回應）

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