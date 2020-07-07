【港區國安法】林鄭：BNO僅旅行證件　英國單方面改變中方將回應

▲ 林鄭月娥稱，BNO僅旅行證件，若英方單方面改變中方將回應。（資料圖片）

因應《港區國安法》實施，英國官員擬放寬持有BNO港人在當地居留條件，令港人更易入籍英國，行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見傳媒時稱，港人掌握BNO歷史，在回歸後只是旅行證件，港人持有BNO護照仍能保持中國公民國籍，若英國單方面改變BNO地位，中國會認真回應，但現時不知中方會如何反應，認為目前英國「只是講」，要待他們正式實行才算。

林鄭月娥續稱，不明白外國政府為何如此投入，引不具名評論指西方或是憂慮中國崛起，重申港區國安法「擺明是內部事項」。

林鄭月娥又指，《港區國安法》6月30日即時生效後，認為外界看到市場反應，知道法例有正面作用，指外界批評法例帶來「香港末日」，難以立足。林鄭月娥稱，會嚴格執行港區國安法，提醒激進人士不好也不應以身試法，當「一國」得到維護，「兩制」空間可以更大。

她續稱，隨港區國安法生效，多項相關安排近日陸續落實，包括7月3日確定維護國家安全委員會成員，委員會已於7月6日舉行首次會議，其後不會再公開會期和內容。

過去一周，港府、警方解釋多項口號或宣示可能違反港區國安法，林鄭月娥指，港區國安法不會製造恐懼，反而帶來安全，令更多人不會像過去12個月不敢出街。

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