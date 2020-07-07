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印度擬審查50項涉及中資投資計劃

金融經濟 09:56 2020/07/07

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印度擬審查50項中國企業的投資計劃。

路透引述消息人士指，印度政府將審查50項涉及中國企業的投資計劃。新一輪審查行動是根據印度4月份宣布的新規，所有鄰國家實體的投資，不論是新資金或是追加資金，都須得到印度政府的批准。

報道指，中國是最大的投資者，相關規定會招致中國投資者和北京方面的批評，被指帶有歧視性。

新規旨在遏制新冠肺炎疫情期間的「機會主義」收購。消息人士稱，自上月中印兩國在有爭議的邊界發生衝突、導致20名印度士兵死亡後，兩國關係惡化，可能會進一步推遲投資項目獲批。

另一名消息人士透露，自新規實施以來，已有40至50項涉及中國投資者的投資申請，目前正在審查。

研究機構Brooking今年3月表示，中國企業在印度現有和計劃的投資超過260億美元（2015億港元）。

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