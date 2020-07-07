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英國智庫：BNO港人移居帶來400億英鎊收益

環球政經 10:52 2020/07/07

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英國政府日前宣布，向BNO持有人及其家屬提供5年居留許可，之後再額外居住多一年，便可申請入籍。英國智庫經濟及商業研究中心（Centre for Economic and Business Research， CEBR）指出，在香港750萬人口中，有35萬人續領BNO，另有近80萬人參加抗議活動，保守估算將有30萬人移居英國，較大膽的估算則為100萬人。

相關文章：【英國稅務懶人包（上）】趁BNO平權移民英國？　基本五大稅項你要知

CEBR形容港人生產力很高，假如100萬BNO港人選擇在英國定居，將為英國帶來400億英鎊的經濟收益，並為GDP帶來2%增長，相當於英國的實際年度經濟增長；即使只有30萬BNO港人在英國定居，英方也可以獲得120億英鎊的收益。

CEBR又提及，港人資產可能轉移到英國，因此香港移民為英國帶來的GDP長期增長，或遠超上述估計。由新冠肺炎疫情及脫歐對英國經濟帶來的短期衝擊，來自香港的高技術移民湧入，可能是一縷陽光。

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