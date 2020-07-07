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【中芯股價】中芯國際A股今日招股 H股破頂升11%午後曾倒跌1成（第二版）

金融經濟 20:44 2020/07/07

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中芯今早曾再升逾一成，惟升幅迅速收窄

在上海科創板上市的中芯國際 （00981） 今日起招股，其日前公布的A股定價較H股收市價有較大折讓，中芯H股昨日續創新高，今日開市中芯H股股價大幅波動，曾再破頂升多逾一成至44.5元，惟迅速轉跌，午後跌幅擴大，一度倒跌一成，至下午3時15分，中芯國際H股報37.15元，跌7.4%，成交達149億元。

中芯國際晚間發指公告，網上發行初步中籤率為0.177%。網上、網下回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.21%。

中芯即將於科創板上市，其A股上市發行價為27.46元人民幣。據招股書，若超額配售權悉數行使，其發行股數為19.38億股，意味其集資額將達532億元人民幣，較招股書所載的200億元人民幣，高出1.6倍。

以中芯國際H股暫報37.15元計，H股仍較A股發行價溢價逾22%。

（第二版更新初步中籤率

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