Telegram、WhatsApp表態後　Signal稱從未有用戶資料可移交

跨平台訊息服務較件Signal於Twitter上表示,從未有用戶資料可移交預政府。公司發帖文指出,已正暫停有關用戶數據存取事項,但就從未移交相關數據予香港香港警察。公司又強調,從未有用戶數據可以轉移,即未有任可資料可作提交。(We'd announce that we're stopping too, but we never started turning over user data to HK police. Also, we don't have user data to turn over.)

相關文章:【港區國安法】關注人權問題 Whatsapp暫停處理港府取用戶數據要求

雖然社交平台上,有不少網民支持其決定,但亦有網民質疑,由於軟件本身需要有對方電話號碼才可以加至為朋友,而電話號碼已屬其中一種用戶數據,有違公司表態說法。(That’s great but how about stop demanding phone numbers so you truly “don’t have user data to turn over” at any point?)

較早前,Twitter以及Google 均表示在「港區國安法」於上周生效時,已全面停止處理港府索取用戶資料的要求;Facebook就表示,認為言論自由是最基本人權,支持大眾表達意見。

此外,《華爾街日報》報道,Facebook旗下通率軟件WhatsApp公司發言人指,由於擔心人權問題,已暫停處理香港執法機構對用戶數據的要求,以評估港區國安法的影響,包括人權盡職調查以及與人權專家磋商。

另一通訊軟件Telegram亦表示,在國際對香港政治變化取得共識前,暫不處理香港政府任何要求索取對用戶數據的要求,又指未向政府提供過任何數據。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!