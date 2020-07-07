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Telegram、WhatsApp表態後　Signal稱從未有用戶資料可移交

環球政經 10:22 2020/07/07

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跨平台訊息服務較件Signal於Twitter上表示，從未有用戶資料可移交預政府。公司發帖文指出，已正暫停有關用戶數據存取事項，但就從未移交相關數據予香港香港警察。公司又強調，從未有用戶數據可以轉移，即未有任可資料可作提交。（We'd announce that we're stopping too, but we never started turning over user data to HK police. Also, we don't have user data to turn over.）

相關文章：【港區國安法】關注人權問題　Whatsapp暫停處理港府取用戶數據要求

雖然社交平台上，有不少網民支持其決定，但亦有網民質疑，由於軟件本身需要有對方電話號碼才可以加至為朋友，而電話號碼已屬其中一種用戶數據，有違公司表態說法。（That’s great but how about stop demanding phone numbers so you truly “don’t have user data to turn over” at any point?）

較早前，Twitter以及Google 均表示在「港區國安法」於上周生效時，已全面停止處理港府索取用戶資料的要求；Facebook就表示，認為言論自由是最基本人權，支持大眾表達意見。

此外，《華爾街日報》報道，Facebook旗下通率軟件WhatsApp公司發言人指，由於擔心人權問題，已暫停處理香港執法機構對用戶數據的要求，以評估港區國安法的影響，包括人權盡職調查以及與人權專家磋商。

另一通訊軟件Telegram亦表示，在國際對香港政治變化取得共識前，暫不處理香港政府任何要求索取對用戶數據的要求，又指未向政府提供過任何數據。

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