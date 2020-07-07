  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 19:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】疫情反彈恒指倒跌363點　夜期倒升26000點關爭持（不斷更新）

金融經濟 19:10 2020/07/07

分享：

【港股市況】恒指黑期升約405點　道指期貨升72點（不斷更新）

美股向好，美國繼續落實救助企業措施，投資者對經濟改善仍抱樂觀態度，道指收報26287點。恒指走勢反覆，今早高開231點，開報26571點，大市早段曾升400點，惟新冠肺炎疫情反彈，大市午後反覆向下，曾跌逾400點，跌穿26000點水平，未能企穩250天綫。

【19：09】恒指夜期倒升，報26009點，升39點，高水33點。

【美股期貨】道指期貨跌約200點　Tesla盤前升逾3%突破1400美元

【港滙強勢】金管局今年接錢630億元　財資界：資金炒疫後經濟復甦

【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（五）（訂戶專享）

【17：52】夜期跌43點，報25927點，低水49點。

【17：16】恒指夜期開報25945點，最新報25921點，跌49點或0.2%，低水55點。

【16：30】即月期指收報25970點，跌361點或1.4%，低水6點。

【中美角力】高盛：中美雙邊緊張關係上升　下半年或重奪市場焦點

【16：10】新冠肺炎疫情反彈，恒指倒跌363點，收報25975點，失守26000關，未能企穩250天綫（26091點）。國指收報10600點，跌126點。大市全日高低波幅870點，成交連續第2日突破2000億元，近2400億元。

【香港疫情】傳增6宗本地初步確診　本港地產、零售、濠賭股急轉弱

【16：00】恒指U盤前跌387點，報25951點。

【15：53】恒大健康 （00708） 午後升逾24%，破頂高見17.18元。

【15：51】港股收市前跌400點，報25932點。

【15：39】市場炒作AH大折讓股份，浙江世寶 （01057） 升17%，破頂高見1.17元；東北電氣 （00042） 升逾5%，高見0.49元。

【15：38】港股尾市跌約345點，於26000點水平爭持，恒指曾跌最多390點。

【15：30】恒指跌穿250天牛熊分界綫（26091點）。

【15：25】港大零售 （01255） 抽升5成，高見1.8元，成交90萬元。

【15：24】大市稍穿26000點關口，恒指跌約340點。

【15：22】品質國際 （00243） 午後抽升逾3成，高見0.38元，成交175萬元。

【15：13】重磅藍籌當中，友邦 （01299） 逆市靠穩，升0.1%。滙豐 （00005） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌0.7%；港交所 （00388） 轉跌0.5%。

【15：08】恒指跌幅擴至300點，下試26000點支持。

【15：07】港股成交連續第2日突破2000億元。

【15：03】恒指跌約250點，跌穿26100點。中移動 （00941） 跌逾2%，低見56.6元；滙豐 （00005） 跌1.8%。

【15：02】大市跌逾200點，跌至26100點水平。

【15：00】上證升0.4%；深證升1.7%；創業板指升2.4%。滬深兩市全日成交額達1.74萬億人民幣。

【14：45】中煙 （06055） 逆市升逾13%，高見19.32元。

【14：38】恒指跌幅收窄至約110點，報26228點。

【14：36】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升半成，報236.8元；騰訊 （00700） 偏軟跌0.1%，報519.5元；美團 （03690） 跌近1.9%，報187.4元。

【阿里巴巴股價】阿里強勢升5%創新高 仍落後科網同業？

【14：07】本港地產股下挫，恒地 （00012） 、信置 （00083） 跌3%；新地 （00016） 、新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌逾2%。另外，九置 （01997） 跌逾4%。

【14：07】恒指跌幅擴至逾200點，至26100點水平。

【13：28】港股跌穿今早低位，大市跌約165點，低見26171點。

【13：25】內房股見回吐，其中恒大 （03333） 跌逾6%；中海外 （00688） 跌3%；碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （23383） 跌近2%。

【13：24】大市跌幅擴大至約100點，跌至26240點。騰訊 （00700） 轉跌0.5%報517元。

【13：23】內銀股個別發展，4大內銀中，建行 （00939） 逆市升1%，破頂高見6.66元；工行 （01398） 升0.2%。

【13：19】三桶油向下，中石油 （00857） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌3%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【13：18】恒指午後初段反覆跌約60點，報26275點。

【13：16】智中國際 （06063） 挫逾3成，破底低見0.248元，成交1947萬元。

【13：10】天能動力 （00819） 升近15%，破頂高見20.15元。天能動力表示其建議分拆電池板塊業務，以A股形式於A股科創板上市的申請已獲上市委同意。　

【13：02】中信資源控股 （01205） 升逾12%；中信大錳 （01091） 午後升逾五成。中信資源控股中午公布，擬出售聯營公司中信大錳 所持有的股權。中信資源目前持有中信大錳34.39%股份，為單一最大股東。

中信資源擬售中信大錳股權　中信大錳勁升33%

【13：00】香港新冠肺炎疫情反彈，再現多宗未有外遊的確診病案，恒指午後初段轉跌約5點，報26333點。

【香港疫情】演藝、中學、醫院本地初步確診個案湧現　林鄭：下午開會全面檢視社交距離措施（第二版）

【12：00】恒指半日升32點，中午收報26371點，國指半日升32點，中午收報10758點。主板成交增至1384億元。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、阿里巴巴 （09988） 齊創新高；中芯國際 （00981） 破頂後倒跌逾3%。

【11：07】港股反覆走勢持續，大市再度轉升。

【10：53】大市維持跌約百點，於26200點水平。

【10：42】小米 （01810） 升近2%，破頂高見15.54元。

【10：39】大市成交已突破1000億元，達1012億元。

【10：32】滙豐 （00005） 跌幅擴至1%，跌穿39元水平，低見38.9元，今早股價曾觸40元。

【10：29】港股跌約40點，跌至26300點水平。港交所 （00388） 轉跌0.2%低見352.8元。

【10：22】手機孖寶續上，瑞聲 （02018） 升逾2%，高見59.5元；舜宇 （02382） 升逾1%，高見145元。

【10：18】本港銀行股下跌，滙豐 （00005） 跌0.5%；恒生 （00011） 跌1.1%；渣打 （02888） 跌0.8%；中銀香港 （02388） 跌0.4%；東亞 （00023） 暫無升跌。

【10：17】香港電視  （01137） 跌逾2%，低見5.14元。港視公布今年6月份網購平台及門市業務未經審核營運數據，公司平均每日訂單總商品交易額按年增92%至1440萬，較上月跌5.3%，6月份單總商品交易額錄4.3億元，按月下跌8.7%。

【HKTVmall】香港電視6月GMV錄4.3億　按月跌逾8%

【10：12】碧桂園服務 （06098） 破頂升一成，高見39.25元。

【10：05】大市反覆，恒指倒跌逾100點後再度轉升，恒指升約30點，報26369點。

【10：00】恒指倒跌逾100點，跌至26200點水平。

【09：59】眾安在綫 （06060） 回吐逾8%，低見50.05元。

【09：58】大市再度轉跌，跌約15點。滙豐 （00005） 轉跌0.1%；中移動 （00941） 跌1.6%。

【09：57】港股開市不足半小時，主板成交已達625億元。

【09：55】本港地產股向下，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾1%；新世界 （02909） 跌逾2%。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 市值50606億元，再次超越騰訊 （00700） 的市值50156億元，重上港股最大市值股份。

【ATM股價】阿里巴巴、騰訊齊創新高 阿里市值突破5萬億

【09：52】中芯國際 （00981） 破頂升一成後倒3%，低見38元。

【中芯股價】中芯國際A股今日招股 H股破頂升一成後倒跌3%

【09：49】贛鋒鋰業 （01772） 升逾14%，破頂高見45元。比亞迪 （01211） 升逾2%，破頂高見76元。Tesla（美︰TSLA）股價突破1300美元，收報1371.58美元，升13.5%。

【09：48】弘陽服務 （01971） 首掛，開報4.88元，較招股價4.15元高17.6%，1手不計手續費賺730元。

【09：45】港股升逾400點後一度轉跌，恒指最新報26360點，升21點。

【09：44】重磅藍籌之中移動 （00941） 率先轉跌1%，低見57.3元。

【09：43】大市升幅收窄至約100點，於26450點水平。

【09：40】中資金融股續上，國壽 （02628） 續升逾6%，高見21.15元；平保 （02318） 升逾3%，高見91.05元。新華保險 （01336） 升6%，高見37.3元。

【09：39】港股升逾400點後升勢回順，恒指升約200點，於26500點水平。

【09：39】美團點評 （03690） 跌幅擴大至半成，低見180.7元。

【09：37】吉利汽車 （00175） 升逾9%，破頂高見18.9元。吉利汽車公布， 連同合資企業在內，集團於6月汽車總銷量約為11萬部，按年增長21%，按月增長1%。其中，中國市場汽車總銷量佔10.6萬部，按年增長約25%；出口銷量為4109部，按年下跌34%。

【汽車股】吉利6月銷量按年增21% 維持全年目標不變

【09：36】阿里巴巴 （09988） 早段曾高見239元創新高，最新報236.4元，升4.9%。

【09：35】中芯國際 （00981） 升勢未止，股價今早續升1成，破頂高見44.5元。

【09：34】耀才證券 （01428） 抽升18%，破頂高見2.26元。耀才證券發盈喜，預期截至2020年6月底止3個月（2020/21財年）純利為約1.53億元，大幅增長約53%，並創自上市以來的同期新高。

耀才證券發盈喜 料上季純利增長53%

【09：33】港股早段升幅擴大至逾400點，上試26800點水平。

【09：31】美團 （03690） 未止跌，股價跌近3%，低見185.2元。美團點評  （03690）  聯合創辦人王慧文日前以每股平均價172.2487元，在場內減持100萬股，套現1.72億元。

美團聯合創辦人王慧文第二度減持　再套現1.72億元

【09：30】港交所 （00388） 早市再創新高，高見357.8元升1.2%。

【09：29】節能元件 （08231） 飈2.5倍，破頂高見0.124元。

【09：29】時代鄰里 （09928） 低開4.2%，開報10.52元，成交7.9億元。時代鄰里公布，將向不少於6名承配人以先舊後新方式分別配售7700萬股，每股作價10.22元，即較上日收市價約6.9%。

【09：26】內地3大股指高開，上證升1.4%，深證升1.1%，創業板指升0.8%。

【09：23】滙豐 （00005） 升0.3%，開報39.4元；騰訊 （00700） 續軟跌0.2%，開報519元；中移動 （00941） 升近0.1%，開報58元；港交所 （00388） 升近0.5%，開報355元；友邦 （01299） 升4.4%，開報80.8元。

【09：21】恒指開報26571點，升231點。阿里巴巴 （09988） 升近3.5%，開報233.2元創新高。

【中概股發威】港股「牛氣旺盛」　阿里巴巴破頂挑戰230元大關

【09：12】即月期指開報26624點，升293點或1.1%。

【09：04】人行今日未展開逆回購操作，實現淨回籠1100億元人民幣。

【08：58】日經225指數跌62點或0.3%，報22651點；南韓KOSPI指數升0.8%，報2205點。

【08：53】恒指黑期升約405點，報26739點，道指期貨升72點，報26251點。

【08：50】白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，美國總統特朗普正準備發布一系列行政命令，主題涵蓋中國、製造業、移民及處方藥價格等，但沒有披露詳情。

梅多斯︰白宮將發布與中國相關的行政命令

【08：20】招商證券  （06099） 宣布，建議每10股H股供3股，供股價8.185元，較上日收市價14.06元折讓41.8%。另外，每10股A股供3股A股，供股價7.46元人民幣，較上日收市價29.23元人民幣折讓74.5%。

招商證券AH股擬折讓10供3　淨籌149億元人民幣

【07：50】新股馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL  （01957） 每股定價0.8元，為招股價範圍下限，香港公開發售部分超額認購22.5倍，1手中籤率65.01%。

【新股IPO】MBV INTL超購22.5倍　1手中籤率65%（附分配結果）

【07：40】新股海普瑞藥業  （09989） 每股18.4元下限定價，香港公開發售部分超額認購68.21倍，1手中籤率40%。

【新股IPO】海普瑞藥業超購68倍　1手中籤率40%（附分配結果）

【07：30】道指收報26287點，升459點或1.8%；標指和納指均連升5日，標指收報3179點，升49點或1.6%；納指收報10433點，升226點或2.2%。

港股ADR收報26525點，升185點或0.7%。恒指夜期收報26511點，升180點，高水172點，成交30,964張。

【06：30】港滙強勢，再觸發7.75港元強方兌換保證。金管局今晨在美股收市後，承接2.25億美元沽盤，再注資17.44美元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨再注資17.44億港元　一文看清金管局接美元

道指升459點　港股ADR升185點

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中煙香港（06055） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 中信大錳（01091） 中信資源（01205） 小米集團－W（01810） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382）

上一篇文章

【香港疫情】學校、醫院確診個案湧現　政府7點半記者會交代最新防疫措施（不斷更新）

下一篇文章

【派錢1萬】再多124萬人今日收款　7月1日後登記周三開始放款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港疫情】演藝、中學、醫院初步確診個案湧現　政府7點半記者會料交代社交距離措施（第三版）
【香港疫情】演藝、中學、醫院初步確診個案湧現　政府7點半記者會料交代社交距離措施（第三版）
【港股市況】疫情反彈恒指倒跌363點　夜期倒升26000點關爭持（不斷更新）
【港股市況】疫情反彈恒指倒跌363點　夜期倒升26000點關爭持（不斷更新）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【新股IPO】海普瑞藥業超購68倍　1手中籤率40%（附分配結果）
【新股IPO】海普瑞藥業超購68倍　1手中籤率40%（附分配結果）
【恒指夜期】阿里美股創新高　道指升459點夜期收市再升180點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里美股創新高　道指升459點夜期收市再升180點（不斷更新）