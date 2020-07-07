【港股市況】恒指半日反覆升32點　大市成交增至1384億元（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約405點 道指期貨升72點（不斷更新）

美股向好，美國繼續落實救助企業措施，投資者對經濟改善仍抱樂觀態度，道指收報26287點。恒指走勢反覆，今早高開231點，開報26571點，大市早段曾升400點，亦一度倒跌百點。恒生指數中午收報26371點，升32點，半日主板成交增至1384億元。

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【12：00】恒指半日升32點，中午收報26371點，國指半日升32點，中午收報10758點。主板成交增至1384億元。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、阿里巴巴 （09988） 齊創新高；中芯國際 （00981） 破頂後倒跌逾3%。

【11：07】港股反覆走勢持續，大市再度轉升。

【10：53】大市維持跌約百點，於26200點水平。

【10：42】小米 （01810） 升近2%，破頂高見15.54元。

【10：39】大市成交已突破1000億元，達1012億元。

【10：32】滙豐 （00005） 跌幅擴至1%，跌穿39元水平，低見38.9元，今早股價曾觸40元。

【10：29】港股跌約40點，跌至26300點水平。港交所 （00388） 轉跌0.2%低見352.8元。

【10：22】手機孖寶續上，瑞聲 （02018） 升逾2%，高見59.5元；舜宇 （02382） 升逾1%，高見145元。

【10：18】本港銀行股下跌，滙豐 （00005） 跌0.5%；恒生 （00011） 跌1.1%；渣打 （02888） 跌0.8%；中銀香港 （02388） 跌0.4%；東亞 （00023） 暫無升跌。

【10：17】香港電視 （01137） 跌逾2%，低見5.14元。港視公布今年6月份網購平台及門市業務未經審核營運數據，公司平均每日訂單總商品交易額按年增92%至1440萬，較上月跌5.3%，6月份單總商品交易額錄4.3億元，按月下跌8.7%。

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【10：12】碧桂園服務 （06098） 破頂升一成，高見39.25元。

【10：05】大市反覆，恒指倒跌逾100點後再度轉升，恒指升約30點，報26369點。

【10：00】恒指倒跌逾100點，跌至26200點水平。

【09：59】眾安在綫 （06060） 回吐逾8%，低見50.05元。

【09：58】大市再度轉跌，跌約15點。滙豐 （00005） 轉跌0.1%；中移動 （00941） 跌1.6%。

【09：57】港股開市不足半小時，主板成交已達625億元。

【09：55】本港地產股向下，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾1%；新世界 （02909） 跌逾2%。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 市值50606億元，再次超越騰訊 （00700） 的市值50156億元，重上港股最大市值股份。

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【09：52】中芯國際 （00981） 破頂升一成後倒3%，低見38元。

【中芯股價】中芯國際A股今日招股 H股破頂升一成後倒跌3%

【09：49】贛鋒鋰業 （01772） 升逾14%，破頂高見45元。比亞迪 （01211） 升逾2%，破頂高見76元。Tesla（美︰TSLA）股價突破1300美元，收報1371.58美元，升13.5%。

【09：48】弘陽服務 （01971） 首掛，開報4.88元，較招股價4.15元高17.6%，1手不計手續費賺730元。

【09：45】港股升逾400點後一度轉跌，恒指最新報26360點，升21點。

【09：44】重磅藍籌之中移動 （00941） 率先轉跌1%，低見57.3元。

【09：43】大市升幅收窄至約100點，於26450點水平。

【09：40】中資金融股續上，國壽 （02628） 續升逾6%，高見21.15元；平保 （02318） 升逾3%，高見91.05元。新華保險 （01336） 升6%，高見37.3元。

【09：39】港股升逾400點後升勢回順，恒指升約200點，於26500點水平。

【09：39】美團點評 （03690） 跌幅擴大至半成，低見180.7元。

【09：37】吉利汽車 （00175） 升逾9%，破頂高見18.9元。吉利汽車公布， 連同合資企業在內，集團於6月汽車總銷量約為11萬部，按年增長21%，按月增長1%。其中，中國市場汽車總銷量佔10.6萬部，按年增長約25%；出口銷量為4109部，按年下跌34%。

【汽車股】吉利6月銷量按年增21% 維持全年目標不變

【09：36】阿里巴巴 （09988） 早段曾高見239元創新高，最新報236.4元，升4.9%。

【09：35】中芯國際 （00981） 升勢未止，股價今早續升1成，破頂高見44.5元。

【09：34】耀才證券 （01428） 抽升18%，破頂高見2.26元。耀才證券發盈喜，預期截至2020年6月底止3個月（2020/21財年）純利為約1.53億元，大幅增長約53%，並創自上市以來的同期新高。

耀才證券發盈喜 料上季純利增長53%

【09：33】港股早段升幅擴大至逾400點，上試26800點水平。

【09：31】美團 （03690） 未止跌，股價跌近3%，低見185.2元。美團點評 （03690） 聯合創辦人王慧文日前以每股平均價172.2487元，在場內減持100萬股，套現1.72億元。

美團聯合創辦人王慧文第二度減持 再套現1.72億元

【09：30】港交所 （00388） 早市再創新高，高見357.8元升1.2%。

【09：29】節能元件 （08231） 飈2.5倍，破頂高見0.124元。

【09：29】時代鄰里 （09928） 低開4.2%，開報10.52元，成交7.9億元。時代鄰里公布，將向不少於6名承配人以先舊後新方式分別配售7700萬股，每股作價10.22元，即較上日收市價約6.9%。

【09：26】內地3大股指高開，上證升1.4%，深證升1.1%，創業板指升0.8%。

【09：23】滙豐 （00005） 升0.3%，開報39.4元；騰訊 （00700） 續軟跌0.2%，開報519元；中移動 （00941） 升近0.1%，開報58元；港交所 （00388） 升近0.5%，開報355元；友邦 （01299） 升4.4%，開報80.8元。

【09：21】恒指開報26571點，升231點。阿里巴巴 （09988） 升近3.5%，開報233.2元創新高。

【中概股發威】港股「牛氣旺盛」 阿里巴巴破頂挑戰230元大關

【09：12】即月期指開報26624點，升293點或1.1%。

【09：04】人行今日未展開逆回購操作，實現淨回籠1100億元人民幣。

【08：58】日經225指數跌62點或0.3%，報22651點；南韓KOSPI指數升0.8%，報2205點。

【08：53】恒指黑期升約405點，報26739點，道指期貨升72點，報26251點。

【08：50】白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，美國總統特朗普正準備發布一系列行政命令，主題涵蓋中國、製造業、移民及處方藥價格等，但沒有披露詳情。

梅多斯︰白宮將發布與中國相關的行政命令

【08：20】招商證券 （06099） 宣布，建議每10股H股供3股，供股價8.185元，較上日收市價14.06元折讓41.8%。另外，每10股A股供3股A股，供股價7.46元人民幣，較上日收市價29.23元人民幣折讓74.5%。

招商證券AH股擬折讓10供3 淨籌149億元人民幣

【07：50】新股馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （01957） 每股定價0.8元，為招股價範圍下限，香港公開發售部分超額認購22.5倍，1手中籤率65.01%。

【新股IPO】MBV INTL超購22.5倍 1手中籤率65%（附分配結果）

【07：40】新股海普瑞藥業 （09989） 每股18.4元下限定價，香港公開發售部分超額認購68.21倍，1手中籤率40%。

【新股IPO】海普瑞藥業超購68倍 1手中籤率40%（附分配結果）

【07：30】道指收報26287點，升459點或1.8%；標指和納指均連升5日，標指收報3179點，升49點或1.6%；納指收報10433點，升226點或2.2%。

港股ADR收報26525點，升185點或0.7%。恒指夜期收報26511點，升180點，高水172點，成交30,964張。

【06：30】港滙強勢，再觸發7.75港元強方兌換保證。金管局今晨在美股收市後，承接2.25億美元沽盤，再注資17.44美元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨再注資17.44億港元 一文看清金管局接美元

道指升459點 港股ADR升185點

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責任編輯︰梁浩碩