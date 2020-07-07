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【港股開市】納指再創新高　港股料27000點受阻

股樓投資 09:41 2020/07/07

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中國股市急升，帶動全球股市一同向上，美國三大指數分別升1.6%至2.2%，其中納指升2.2%至10433點，再創歷史新高。

恒指今早開報26571點，再升231點。而開市後早段升逾300點，騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、中芯（00981）等科技股續升，不過美團（03690）就要跌。

昨日港股大升，牛熊證均見資金流入，熊證在重創後牛熊比例返回50:50。熊證重貨區現在26700點至26899點，合共1200張期指，牛證重貨區則在24800點至24921點，合共1150張期指。

走勢方面，恒指一舉收復3月9日下跌裂口，但下一站阻力27000點累積蟹貨多，料阻力不輕，短期仍然未必能升穿。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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