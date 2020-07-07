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【券商股】招商證券抽高後AH股「10供3」集149億人幣　股價跌一成

金融經濟 09:40 2020/07/07

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招商證券AH股擬折讓10供3　淨籌149億元人民幣

招商證券 （06099） 股價昨飈升近29%，招商證券隨即趁市旺供股。招商證券宣布，建議每10股H股供3股，供股價8.185元，較上日收市價14.06元，大幅折讓41.8%。另外，每10股A股供3股A股，供股價7.46元人民幣，較上日收市價29.23元人民幣折讓74.5%。

招商證券逆市低開0.4%，最新跌幅擴大至9.4%，暫報12.74元，成交達7380萬元。

招商證券表示，供股（包含A股配股及H股供股）預計所得款項淨額149.1億元人民幣，擬不超過105億元人民幣將用於向附屬公司增資及多元化佈局；不超過20億元人民幣用於發展資中介業務；不超過20億元人民幣將用於發展資投資業務；及不超過5億元人民幣將用於補充營運資金。

其他A股券商股昨日大升逾一成後，今早回吐，至上午9時40分，中信證券  （06030） 未有升跌 、中信建投  （06066）  跌5%。光大證券  （06178）  跌6%，中國銀河  （06881）  跌1.6%，廣發證券  （01776） 跌1.5%，海通證券  （06837）  升0.9%。

【A股牛市】A股成交股災後新高　招商證券升30%、中信証券漲17%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 H股 A股 招商證券（06099） 供股

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