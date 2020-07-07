【券商股】招商證券抽高後AH股「10供3」集149億人幣　股價全日跌逾14%

▲ 招商證券AH股擬折讓10供3 淨籌149億元人民幣

招商證券 （06099） 股價昨飈升近29%，招商證券隨即趁市旺供股。招商證券宣布，建議每10股H股供3股，供股價8.185元，較上日收市價14.06元，大幅折讓41.8%。另外，每10股A股供3股A股，供股價7.46元人民幣，較上日收市價29.23元人民幣折讓74.5%。

招商證券逆市低開0.4%，其後走勢向下，尾市隨大市跌幅擴大，低見11.66元，招商證券最終收報12.04元，跌14.4%，成交6.3億元。

招商證券表示，供股（包含A股配股及H股供股）預計所得款項淨額149.1億元人民幣，擬不超過105億元人民幣將用於向附屬公司增資及多元化佈局；不超過20億元人民幣用於發展資中介業務；不超過20億元人民幣將用於發展資投資業務；及不超過5億元人民幣將用於補充營運資金。

其他A股券商股昨日大升逾一成後，今早回吐，至上午9時40分，中信證券 （06030） 未有升跌 、中信建投 （06066） 跌5%。光大證券 （06178） 跌6%，中國銀河 （06881） 跌1.6%，廣發證券 （01776） 跌1.5%，海通證券 （06837） 升0.9%。

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責任編輯︰梁浩碩