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道指升459點　港股ADR升185點

金融經濟 07:31 2020/07/07

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道指升459點　港股ADR升185點

道指升459點
美股向好，美國繼續落實救助企業措施，投資者對經濟改善仍抱樂觀態度，道指收報26287點，升459點或1.8%；標指和納指均連升5日，標指收報3179點，升49點或1.6%；納指收報10433點，升226點或2.2%。

港股ADR升185點
港股ADR收報26525點，升185點或0.7%。恒指夜期收報26511點，升180點，高水172點，成交30,964張。

油價變動不大 紐油微跌
原油價格窄幅上落，變動不大，消息指沙特調高所有等級原油售價，加上市場預期中國經濟正復甦，惟肺炎疫情影響抵銷，紐約期油收報40.63美元，跌2美仙或0.05%；布蘭特期油收報43.1美元，升0.3元或0.7%。

美滙指數跌0.4%
市場避險意欲降低，美滙指數跌0.4%，報96.77。歐元兌美元報1.1314；美元兌日圓報107.36。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金升0.2%
美元回軟，金價向上，紐約期金收報1793.5美元，升3.5美元或0.2%。現貨金於1795美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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