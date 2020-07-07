【美股收市】憧憬經濟改善 道指升459點 納指再破頂

環球股市氣氛佳，加上美國繼續落實救助企業措施，抵銷疫情反彈的利淡，投資者對經濟改善仍抱樂觀態度，帶動美股向好，納指再創新高。

道指收報26287點，升459點或1.8%；標指收報3179點，升49點或1.6%；納指收報10433點，升226點或2.2%。標指和納指均連升5日。

道指成分股普遍向上，重磅股波音（Boeing，美：BA）最多升逾4%，主因《華爾街日報》報道，波音737 Max另一次關鍵試飛最快於本周內進行。

多隻大型科網股造好，蘋果升2.7%，收報373.85美元；亞馬遜收報3,057.04美元，升5.77%。電動車特斯拉上揚13.48%，收報1,371.58美元，3間公司均創收市新高。Tesla獲券商看好，其中JMP Securities「最牛」，目標價從1,050美元大幅調升至1,500美元。

美國財政部與小型企業管理局公布，協助小型企業支付僱員薪酬的支薪保障計劃(PPP)，合共向企業支付5214億美元貸款，支持511萬份職位，相當於受助小型企業僱員總數的84%。

不過，有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美股近期強勢拉升，主要受散戶追捧蘋果等6大科技股所推動，如果撇除相關股份，美國企業盈利能力幾乎毫無增長，美股實際上是向下走。他擔心科技股熱潮有爆破的危險。

他補充，美國為抗疫而大幅增加財政開支，財政赤字與外貿赤字將進一步削弱美元吸引力，而且可能觸及臨界點；一旦美元崩潰，最終會削弱美國在全球金融市場的主導地位。

市場風險胃納擴大，美匯指數偏軟，再次跌穿97水平，跌0.5%，報96.74；歐元升0.6%，報1.1314美元。