湖北鄂州強降雨致嚴重水浸　長江中下游控制站突破警戒水位

湖北省鄂州市持續強雨，平均雨量是124.6毫米，導致主成區及多個地方、道路均嚴重塌毀，多地水浸，有房屋更被淹沒，多名住戶被困，203被困人士獲救。據內媒報道，於周一（6日），該市鄂高鄂鋼醫院旁房屋因大雨被淹沒，積水深度接近1.2米。

受持續強雨影響，曾預報水位持續上升的兩湖水系及長江中下游幹流區間來水明顯增加，於周一長江中下游幹流部分控制站陸續突破警戒水位。

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初步預料水位會有繼續上漲趨勢，最大超警幅度在1.0米左右。截至周一下午3時，南京站8.86米，超於警戒水位0.16米、蓮花塘站水位32.84米，超於警戒水位0.34米。

氣象部門預測，於周一至周四（9日），烏江、洞庭湖水系西部及長江中下游幹流一線有暴雨至大暴雨發生；周五（10日）至周日（12日）長江上游幹流北部有較強下雨過程，當中涪江、渠江或累積雨量100毫米至150毫米。

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