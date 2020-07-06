麥當勞推加長版重量級魚柳套餐　惠顧送護理產品共120萬份

▲ 麥當勞推重量級魚柳包及重量級魚柳珍寶套餐。

麥當勞周二（7月7日）推重量級魚柳包及重量級魚柳珍寶套餐，兩者均有特長版魚柳，同時早前麥當勞曾推出的重量級魚柳早晨套餐，也會於同日回歸。

凡於7月7日至8月31日購買重量級魚柳系列早晨套餐、精選早晨套餐（連飲品）、熱香餅精選套餐（連飲品）或珍寶套餐，即可獲贈威露士、ar FUM紡優美及Na+奈（十八本）送出家居及個人護理產品，合共送出120萬份。

麥當勞免費送出的家居及個護理產品，每兩星期更新一次。

日期 贈品 7月7日至7月20日 ar FUM 紡優美衣物留香珠套裝1包，包括殺菌留香珠（1包）及衣物留香珠（愛的宣言及薰衣草）（共兩包） 7月21日至8月3日 ar FUM 紡優美洗衣珠（愛的宣言）5 粒裝 1 包 8月4日至 8月7日 威露士 x Na+ 奈（十八本）夏日沐浴露套裝 1 包，包括威露士保濕水透沐浴露 80ml 1 支及 Na+ 奈（十八本）殺菌洗髮水（水療）60ml 1 支 8月18日至 8月31日 Na+ 奈（十八本）白桃及西柚味殺菌濕紙巾（共兩包）

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