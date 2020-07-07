【港區國安法】Zoom、微軟、Google、Facebook及Twitter暫停香港政府提取用戶數據要求（第三版）

▲ 多家社交媒體據報，暫停處理香港當局提出的用戶數據提取要求。

《華爾街日報》報道，因應港區國安法實施，Facebook（美：FB）及旗下的即時通訊軟件WhatsApp，已暫停處理香港執法部門提出的用戶數據要求。WhatsApp發言人回應報道時證實，目前要進一步評估港區國安法的影響。

報道引述WhatsApp發言人指，正進一步評估國安法的影響，包括正式的人權盡職審查（formal human-rights due diligence），以及諮詢人權領域的專家。母企Facebook發言人之後回覆《華爾街日報》時表示亦有相應措施，並重申言論自由是基本人權。

報道又引述另一即時通訊軟件Telegram指，除非國際對香港的政治環境轉變能夠達成共識，否則無意執行任何用戶數據要求，亦從來未曾將用戶數據與香港當局分享。

此外，Google（美：GOOG）、Twitter（美：TWTR）、微軟（美：MSFT）也宣布暫停受理香港政府有關用戶數據的請求。

微軟發言人指，正在評估新法，目前暫停對此類數據請求的回應。公司表示，通常只收到來自香港當局較少的要求，但在進行評估之際，暫停對這些要求的回复。

視像會議軟件Zoom亦稱，已暫停處理有關香港的索取用戶資料要求，發言人表示，正積極關注有關香港的情況，包括美國政府的任何潛在指引。

港區國安法生效後，美國社交應用及互聯網服務供應商均表示正評估該法及暫停受理香港用戶數據請求，中資社交軟件則未有表態，最新僅字節跳動旗下TikTok宣布退出香港市場。

（第二版新增Google、Twitter、微軟相關內容；第三版新增Zoom內容）

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