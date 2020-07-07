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【港區國安法】微軟、Google、Facebook及Twitter暫停香港政府提取用戶數據要求（第二版）

金融經濟 13:59 2020/07/07

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Facebook及WhatsApp據報，暫停處理香港當局提出的用戶數據提取要求。（法新社）

《華爾街日報》報道，因應港區國安法實施，Facebook（美：FB）及旗下的即時通訊軟件WhatsApp，已暫停處理香港執法部門提出的用戶數據要求。WhatsApp發言人回應報道時證實，目前要進一步評估港區國安法的影響。

報道引述WhatsApp發言人指，正進一步評估國安法的影響，包括正式的人權盡職審查（formal human-rights due diligence），以及諮詢人權領域的專家。母企Facebook發言人之後回覆《華爾街日報》時表示亦有相應措施，並重申言論自由是基本人權。

報道又引述另一即時通訊軟件Telegram指，除非國際對香港的政治環境轉變能夠達成共識，否則無意執行任何用戶數據要求，亦從來未曾將用戶數據與香港當局分享。

此外，Google（美：GOOG）、Twitter（美：TWTR）、微軟（美：MSFT）也宣布暫停受理香港政府有關用戶數據的請求。

微軟發言人指，正在評估新法，目前暫停對此類數據請求的回應。公司表示，通常只收到來自香港當局較少的要求，但在進行評估之際，暫停對這些要求的回复。

（第二版新增Google、Twitter、微軟相關內容）

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美股 人權 政治 軟件 港區國安法 國安法 Facebook（美：FB） 香港 Facebook WhatsApp

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