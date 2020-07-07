如何在智慧城市中活得有智慧？

現今的科技實在能夠帶給我們在日常生活上很多方便。大家應該很享受可以隨時隨地在互聯網上搜尋資訊或購物，聰明的搜尋器會記錄客戶喜好，而提供相關的建議或資訊。線上交易簡單直接，在餐廳商店用Smart Payment方式付款，也方便快捷。Google Map和交通網络程式，更是要找地點和找車時候的好幫手。

近期流行的Smart Home應用程式，令用家可透過手提電話，來控制家庭電器運作和家居保安，入門費用也不高，很受工作繁忙人士歡迎。而在發展中的自動駕駛技術，不僅可協助駕駛者，而且其目的是減低人為交通意外，保障市民的安全。

隨着越來越完善的資訊及通訊科技基礎建設和都市計劃，智慧城市已經在很多國家出現，致力提高市民生活質素，促進都市經濟、社會與環境的發展，以及資源的協調和持續發展等。

其實在這些智能理念的背後，都需要龐大數據、高效分析和人工智能技術支援。質量高和準確的大數據，就是重要的元素。IDC 預計，環球數據將由2013年的4.4 zettabytes，增加至到2025年約163 zettabytes。所以大家在網络上的足跡，每一個動作，其實都提供了不少數據，這亦漸漸令大眾關注個人資料的保障。

現時，很多國家已實施資料保護法規，如歐洲的GDPR、香港的《個人資料(私隱)條例》等，公司在收集、儲存、使用和轉移客戶數據的處理方法時，要作出聲明，所以大家在作任何定约時，都要留意《個人資料收集聲明》，多了解自己提供的資料用途，保障自己的私隱，就可以Be Smart Citizens in Smart World。