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【原油ETF】3175變更追蹤的原油指數　8月7日生效

金融經濟 21:37 2020/07/06

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三星原油ETF決定變更ETF追蹤的指數。

原油ETF F三星原油期貨 （03175） 公布，因應原油期貨市場風險推出長期恆常化投資策略，自8月7日起，基金相關指數將變更為標普高盛原油多月份合約指數，主要由於管理人認為變更相關指數將減輕基金因持有單月紐約原油期貨合約所產生的集中風險。 

指數的變更將從生效日期交易開始時生效，預期新指數成分的重新調整於生效日期起5個交易日進行，最遲於8月13日結束。

新指數以美元計值，而在新指數生效日，用以購入紐約期油合約的保證金上限，將從基金資產淨值的20%，增至50%，而投資於現金及其他港元計值投資產品的上限將從資產淨值的80%減至50%。 

新指數持有在紐約商品交易所買賣的多個合約月的WTI期貨合約：當中包括55%編配到標普高盛1個月遠期指數所代表的合約月；30%編配到標普高盛2個月遠期指數所代表的合約月；及15%編配到標普高盛3個月遠期指數所代表的合約月。

相關文章：【原油ETF】3175、3097齊升半成　3175今恢復基金單位增設

相關文章：瑞信調高今年油價預測　力薦中石油看3.6元

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