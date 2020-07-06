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【美股開市】道指漲400點 納指創新高 Tesla再破頂

環球經濟金融 22:11 2020/07/06

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環球股市造好，加上美國上周公布的就業報告理想，抵銷美國疫情反彈的利淡，美股周一開市向上，道指漲逾400點，納指創即市新高10369點，航空股及全球最高市值車廠特斯拉（Tesla）領升。

美國6月供應管理協會（ISM）服務業指數回升至57.1，為2月以來新高，反映美國經濟已走出新冠肺炎疫情的低谷。

道指30隻成分股普遍向上，重磅股波音（Boeing，美︰BA）升1.8%，主因《華爾街日報》報道，波音737 Max另一次關鍵試飛最快於本周內進行。

Tesla（美：TSLA）股價再創新高，高見1282.5美元，主因公司股票獲券商看好，其中JMP Securities最牛，目標價從1050美元大幅調升至1500美元。

跟重啟經濟活動相關的股票亦造好，包括航空股、郵輪股和零售股。其中，美國4大航空股（即美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空）升幅介乎1.3%至1.7%，服裝品牌Gap（美︰GPS）則升2.7%。

市場風險胃納擴大，美匯指數再次跌穿97水平，跌0.5%，報96.68；歐元升0.8%，報1.1333美元；澳元升0.5%，報69.77美仙。

美債價跌息升，10年美債息升2點子，報0.697厘。美元軟，金價再次上試1800美元大關，升0.3%，報1794.2美元。

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 波音（Boeing，美：BA） 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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