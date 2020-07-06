居屋回報以倍計　睇實一重點去創富

新一期居屋推售在即，搶盡市場焦點，惟舊居屋也靜靜起革命，屢錄高價成交，對業主來說，自然賺到盤滿缽滿。舉例說，新蒲崗采頤花園12座中層C室，實用面積591平方呎，剛以738萬元（綠表價）易手，實用呎價12,487元。據了解，原業主於2000年以149萬元購入單位，持貨20年，現帳面賺589萬元，物業期內升值近4倍。

此外，市場消息指，將軍澳安寧花園4座高層E室，實用面積583平方呎，早前以700萬元（自由市場價）易手，實用呎價12,007元。據了解，原業主於2004年3月，以110.5萬元購入上址，持貨16年，現帳面賺589.5萬元，物業升值5.3倍。

事實上，資助房屋回報普遍以倍計，適逢新一期居屋即將接受申請，部分人或見近期居屋成交回報可觀，加上定價平，因此入紙認購，滿懷無限憧憬，惟過去表現不代表將來，更重要的是，新一期居屋是否值博？

有資深投資者說，若有意抽新居屋，一定以地點、交通、配套行先，故首選鑽石山啟翔苑，又料日後樓價隨時貴過新界私樓，升幅一定跑贏私樓。他以新蒲崗景泰苑為例，該盤於2017年入伙，鄰近啟德新發展區，雖是綠置居，而非居屋，但若看近期成交，回報均有1倍以上。

他續稱，部分人不介意做開荒牛，更貪平到偏遠地區置業，深信新屋入伙後，區內配套將會改善，這想法當然無錯，但交通非一時三刻可改善，加上香港基建經常延期，不決定因素始終太多，故買樓一定以地點行先。

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