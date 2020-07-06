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【中概股】蔚來汽車市前漲兩成 騰訊上月增持股份升值7000萬

金融經濟 21:07 2020/07/06

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上月獲騰訊增持的蔚來汽車，股價升勢持續。

電動車股近日受市場追捧，繼美國公司Tesla（美︰TSLA）成為全球最大市值汽車企業、股價突破1200美元後，有「中國版Tesla」之稱的中概股蔚來汽車（美︰NIO）亦不甘示弱，在出貨量好過預期的刺激下，周一（6日）於美股市前大漲逾20%，報11.32美元。

蔚來上周公布數據顯示，其6月份交貨量為3740部，按年增長1.79倍，創單月交貨量新高，第二季累積交貨量按年大增近3倍至10331部。在港股汽車股普遍揚升，加上美股電動車概念熱炒下，蔚來股價節節上揚。

截至上周五（3日），其股價累積升幅已達36%。

上月獲騰訊增持

值得注意的是，騰訊 （00700） 於上月以透過下基金斥資1000萬美元，增持蔚來汽車168萬單位美國存托股份。增持後，騰訊持有蔚來約1.59億股普通股，持股佔比15.1%，為第二大股東。

按照其增持平均價格每股5.95美元，騰訊從該筆蔚來股份升幅中帳面上賺取逾900萬美元（約7000萬港元），賺幅達9成。

相關文章︰【騰訊投資】騰訊斥逾7000萬增持蔚來　騰訊全方位汽車產業大布局

【中概股回歸】蔚來CEO：蔚來中國公司可能在中國上市

【中國Tesla】蔚來汽車去年虧損113億人幣 「有信心毛利由負轉正」

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編輯︰侯景成

香港股票 騰訊控股（00700） 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蔚來（美：NIO） 中國概念股 汽車股 電動車 Tesla

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