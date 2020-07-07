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【遙距營商計劃】何謂經濟實惠方案？　籲企業選用「罐頭式」網店平台

商業 09:30 2020/07/07

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有關數碼廣告的資助金額只會足夠在單一平台投放數碼廣告5個月。（法新社圖片）

負責遙距營商計劃（D-Biz）的創新科技署多次強調，資助方案必須是合乎經濟實惠的原則。不過，何謂「經濟實惠」呢？為何開設網上商店也不獲批？本文羅列數個常見個案，要順利申請資助，必先了解清楚當中「中伏位」。

【遙距營商計劃】平均批出資助僅4萬元 創科署：一定足夠中小企執行IT方案

個案1：建立自家網店
中伏位：選用度身訂造方式

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌指出，坊間有不少「罐頭式」的網站。除非企業可清楚列明其獨特性、為何沒有選擇較經濟實惠的現成平台，否則「當局仍是建議中小企選用訂閱式的網上商店。」

個案2：數碼廣告
中伏位：申請多個平台的數碼廣告

雖然企業可藉資助推廣計劃方案內的網上服務平台，不過，創新科技署助理署長（財政及品質事務）李芷彤指，有關數碼廣告的資助金額只會足夠在單一平台投放數碼廣告5個月；資助方案亦不能只有數碼廣告內容。

【疫市營商】本地企業自求多福 5招減營運成本

個案3：建立特定市場的網店
中伏位：已有網店

即使想在現有網店之外，建立專攻其他市場的網店，亦不會獲批。署方解釋，由於網上商店是沒有地域限制，如果企業本身已有網上商店，有關資助申請將不會獲批。

個案4：更新現有系統
中伏位：資料欠清楚

黎少斌提到有一申請個案未能交代相關分別，故不獲批。被問到秘書處是否肯定該企現有的IT方案，與計劃書內的功能完全一樣，黎則回答指：「暫未有此個案的資料，但理論上秘書處會就計劃書內任何不清楚的地方，要求企業補充資料。」

【疫市營商】疫情下企業生存大挑戰 籲管理層帶頭減薪 

記者：葉泳珊

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