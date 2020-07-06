【中印衝突】台灣彩妝App喊冤　誤當中國App遭印度下架

▲ 台灣玩美彩妝（YouCam Makeup）App被誤認為是中國App，被印度電子資訊產業技術部列入被禁名單中。

中印關係未見起息，印度早前以國家安全為由下架59款中國應用，包括字節跳動旗下TikTok（抖音海外版）。台灣訊連科技今午舉行記者會，稱子公司玩美移動（Perfect Mobile Corp.）推出的兩款手機App，包括玩美彩妝（YouCam Makeup）和玩美相機（YouCam Perfect），也被印度電子資訊產業技術部列入被禁名單中，無辜被誤認為是中國App，要求台灣部門盡快提供協助。

訊連科技董事長黃肇雄表示，印度政府未曾向公司核實確認，便將旗下App列入禁用名單，並封鎖「玩美移動」於印度的官網及伺服器，此舉對玩美印度客戶造成困擾，嚴重影響公司商譽外，公司亦蒙受巨大的市場損失。

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他指出，「玩美移動」已積極尋求印度外貿協會、印度台北協會等單位協助澄清，卻無補於事，希望台灣政府能幫助展開對話，盡早釐清誤會。

玩美移動總經理張華禎補充，「玩美移動」超過8成以上股權來自台灣資金，所有研發亦在台灣進行，自2015年成立以來，軟件投資額已達8000萬美元（約6億港元）。

責任編輯：姚慧儀