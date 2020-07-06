  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (一) 22:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】台灣彩妝App喊冤　誤當中國App遭印度下架

科技 21:30 2020/07/06

分享：

台灣玩美彩妝（YouCam Makeup）App被誤認為是中國App，被印度電子資訊產業技術部列入被禁名單中。

中印關係未見起息，印度早前以國家安全為由下架59款中國應用，包括字節跳動旗下TikTok（抖音海外版）。台灣訊連科技今午舉行記者會，稱子公司玩美移動（Perfect Mobile Corp.）推出的兩款手機App，包括玩美彩妝（YouCam Makeup）和玩美相機（YouCam Perfect），也被印度電子資訊產業技術部列入被禁名單中，無辜被誤認為是中國App，要求台灣部門盡快提供協助。

訊連科技董事長黃肇雄表示，印度政府未曾向公司核實確認，便將旗下App列入禁用名單，並封鎖「玩美移動」於印度的官網及伺服器，此舉對玩美印度客戶造成困擾，嚴重影響公司商譽外，公司亦蒙受巨大的市場損失。

【中印衝突】印度加強對中國審查　鴻海集團稱出貨問題已解決

【中印衝突】禁抖音後印度本土App崛起　總計連日急增三千萬用戶

他指出，「玩美移動」已積極尋求印度外貿協會、印度台北協會等單位協助澄清，卻無補於事，希望台灣政府能幫助展開對話，盡早釐清誤會。

玩美移動總經理張華禎補充，「玩美移動」超過8成以上股權來自台灣資金，所有研發亦在台灣進行，自2015年成立以來，軟件投資額已達8000萬美元（約6億港元）。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【中印衝突】印度總理刪逾百條微博帖文　微博：已按要求關閉帳號
2020/07/02
【中印衝突】印度總理刪逾百條微博帖文　微博：已按要求關閉帳號
【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　
2020/06/23
【中印衝突】抵制中國貨無果　OnePlus 8 Pro印度開售數分鐘售罄　
【中印角力】印度爆紅「移除中國Apps」　遭Google下架
2020/06/03
【中印角力】印度爆紅「移除中國Apps」　遭Google下架
【中印邊境】印度「Remove China Apps」爆紅　兩周錄逾百萬次下載
2020/06/02
【中印邊境】印度「Remove China Apps」爆紅　兩周錄逾百萬次下載
Apps商店 手機Apps 軟件 中印關係 台灣 台北 中國 印度 字節跳動 抖音

下一篇文章

【每日焦點】派錢首日多間銀行「死網」　 Telegram暫拒向港府披露用戶數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp
【中印衝突】禁抖音後印度本土App崛起　總計連日急增三千萬用戶
【中印衝突】禁抖音後印度本土App崛起　總計連日急增三千萬用戶
【Xbox新機】微軟推平價新Xbox Series S主機　傳於8月登場
【Xbox新機】微軟推平價新Xbox Series S主機　傳於8月登場
【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？ iPhone用足兩年仍值錢
【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？ iPhone用足兩年仍值錢
【華為風暴】華為傳將發布電腦屏幕產品　可兼容華為手機？
【華為風暴】華為傳將發布電腦屏幕產品　可兼容華為手機？
【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元
【情侶適用】Spotify推出Premium Duo訂閱　雙人每月78元