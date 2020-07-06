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股神巴菲特疫情後首次出手！　斥780億元購入美國天然氣資產

金融經濟 20:13 2020/07/06

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股神巴菲特自3月疫情後終於出手，最新目標是天然氣資產。

股神巴菲特（Warren Buffett）自3月爆發新型冠狀病毒疫情後首次出手，向天然氣公司Dominion Energy買入天然氣傳輸及貯藏資產，連債務合共100億美元（約780億港元）。據CNBC報道，交易完成後，股神投資旗艦巴郡（Berkshire）持有的天然氣傳輸業務，將由目前佔美國天然氣傳輸市場的8%，提高至18%。

根據交易條款，巴郡將會向Dominion收購Dominion Energy傳輸公司、Questar管道、Carolina天然氣傳輸公司各100%股份，及Iroquois天然氣傳輸系統50%股權。巴郡並收購美國6大液化天然氣（LNG）出口碼頭之一的Cove Point LNG約25%股權。

巴郡將以現金40億美元支付有關資產，並承擔約57億美元債務。交易尚需獲得監管機構的批准，預期今年第四季完成。

相關文章：【巴郡股東會】股神巴菲特手持萬億現金　究竟等待甚麼？

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