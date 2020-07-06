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【5G生態】亞太電訊商未來5年　5G投資增至逾2.5萬億

科技 20:30 2020/07/06

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新冠肺炎對亞太地區的5G增長影響較大，因大多海外市場尚未推出5G，但亞太區已擁有首批5G網絡，料今年亞太地區的5G連接總數，將比預期減少近20%。

全球行動通訊系統協會（GSMA）今日公布最新報告，預測2020年至2025年，亞太地區電訊營運商將在網絡產業投資超過4000億美元（約3.09萬億港元），當中有3310億美元（約2.56萬億港元）會用作部署5G。同時，新冠肺炎對亞太地區的5G增長影響亦較大，因大多海外市場尚未推出5G，但亞太區已擁有首批5G網絡，料今年亞太地區的5G連接總數，將比預期減少近20%。

單計2019年，亞太地區的移動技術和服務就創造高達1.6萬億美元（約12萬億港元）的經濟價值，整個生態系統提供1800萬個工作職位，越來越多國家受益於移動服務，從而提高生產力和工作效率。

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5G投資方面，亞太地區擁有全球最先進的5G市場，其中9個市場已推出5G商用服務，12個市場也相繼宣布有關計劃；即使是以4G為主要技術的孟加拉、印度、印尼、巴基斯坦等國家，亦高度關注身分、數碼商貿、電子支付等跨生態系統合作的領域，促進區內營造數碼社會。

截至2019年底，亞太地區有28億人訂閱移動服務；料至2025年，再新增2.66億用戶，總數將突破30億人。GSMA亞太主管Julian Gorman表示，疫情反映出數碼經濟對緩解經濟和工業所造成的沖擊，尤關重要。「新興經濟將刺激數碼生態發展，包括加快智能手機和移動網絡的普及，為未來5G奠定基礎。」

責任編輯：姚慧儀

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