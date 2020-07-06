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【新盤出擊】KOKO HILLS旺場但未敢進取 原價加推80伙折實均價2.15萬元

股樓投資 20:08 2020/07/06

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長實（01113）及港鐵（00066）旗下日出康城SEA TO SKY進行兩輪銷售後，新盤市場焦點全力轉移到正在收票中的會德豐地產茶果嶺全新盤KOKO HILLS。發展商指，該盤過去三天（3日至5日）參觀人數超過22,000人，而利用360°虛擬導覽(360°  Virtual Tour) 瀏覽KOKO HILLS的示範單位、展銷廳及各座模型的人數亦已超過7,000人。期內收票數目已逾900張，較2張價單的163伙超額4.5倍，反應熱烈。

【新盤戰報】SEA TO SKY次輪沽56%銷情稍回落　KOKO HILLS旺場加推80伙 折實均價2.1萬


該盤早前先後推出2張價單後，周一（6日）再上載第3號價單，涉及80伙，實用面積由345至770平方呎，間隔由1房開放式廚房至3房1套加工作間連洗手間。是次推出的單位主要集中於第2、3及5座，包括9個1房單位（開放式廚房）、22個2房開放式廚房單位、16個2房單位、7個3房單位、3個3房1套單位、7個3房1套加儲物房單位及11個3房1套加工作間連洗手間，另外亦設有5個特色戶。

【樓市現象】唔通又同港區國安法有關﹖持貨29年長情業主沽峰景大廈2房　


第3號價單樓價986.6萬至2,259.4萬元，實用面積呎價由$25,895至$31,766，平均價為27,420元。如買家選用「120天現金優惠付款計劃」，並扣除價單上各項折扣優惠後，單位折實樓價由774.5萬至1,773.7萬元，折實呎價由20,328元至24,937元，折實平均呎價21,526元。以折實金額計算，約有4%單位低於800萬元，約有33%單位低於1,000萬元。發展商指，撇除景觀、樓層等因素，第3張價單屬原價加推。

【新盤開價】KOKO HILLS首批折實787萬起 呎價低於2萬　較啟德新盤價低水約一成


最低呎價單位為第2座11樓F室的2房單位，實用面積522平方呎，折實樓價1,061.1萬萬元，折實呎價20,328元。最低售價單位為第3座1樓C室的1房單位，實用面積345平方呎，折實樓價774.5萬元，折實呎價22,449元。

作為全港首個引入蒙特梭利教學法的住宅項目，KOKO HILLS特意打造超過3,500平方呎的室內兒童專用空間

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撰文 : 陳詠妍

KOKO HILLS 會德豐地產 發展商

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