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【大學破產】疫情損逾1000億元收入　13間英國大學面臨破產

環球政經 20:29 2020/07/06

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新冠肺炎疫情持續肆虐，高等教育界也損失慘重，英國媒體引述當地財政研究所調查指，在疫情影響下，英國有13間大學收入大減，造成重大財務威脅，甚至面臨破產。

其他文章：【新冠肺炎】全球239名專家挑戰世衛　稱病毒可經空氣傳播

其他文章：【查新冠肺炎源頭】英媒指存武漢實驗室7年 來自雲南礦場蝙蝠

英國廣播公司（BBC）引述財政研究所（Institute for Fiscal Studies，簡稱IFS）調查指，各國採取封城令抗疫，令報讀的海外學生人數大減，令學生宿舍、會議、飯堂等收入減少。學界料蝕約30億至190億英鎊（約290億至1841億港元），平均達110億英鎊（約1,066億港元），佔整個行業收入的四分之一。除非有政府的紓困措施協助，不然前景堪憂。

研究指，最受影響的學校是習慣錄取大量國際學生的大學。雖然未有公開有關名單，但預計在英國165間高等教育機構中，會有13間面臨財務危機。研究又指，大學難通過節省成本來彌補損失，因為做法會影響教育質素。

英國全國學生聯合會（NUS）表示，是次危機暴露了教育市場的缺陷，當資金不充裕時，學校的師生、研究人員和其他員工便需要承擔風險。

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撰文 : 鄺庭芳

學校 行業 疫情 大學 英鎊 港元 紓困措施 英國 英國廣播公司 新冠肺炎疫情

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