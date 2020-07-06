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中原地產亞太區CEO也賣樓　樓市大好友睇淡後市？

股樓投資 20:05 2020/07/06

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本港疫情緩和後，樓價近月見底回升，不少名人趁機出貨套現。舉例說，市場消息指，華誼兄弟（深：300027）創辦人王忠軍，早前劈價逾6,000萬元，出售旗下富滙豪庭2座高層A、B室相連單位，套現約2.2億元。

相關文章：劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？

不過，今次情況不同，皆因就連龍頭代理行行政總裁，也加入沽貨行列。適逢近期市況波動，加上中美關係緊張，自然令人有無限幻想。市場消息指，灣仔萃峯高層B室，實用面積875平方呎，早前以2,163萬元易手，實用呎價24,720元。

值得留意的是，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄及其妻子，為上述單位原業主。據資料顯示，兩人早於2010年，以公司名義購入上述單位，合共斥資1,727萬元。不過，被問及沽貨原因時，黃偉雄強調，今次賣樓旨在重組資產組合，並有意換購新盤。

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撰文 : 柳家平

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