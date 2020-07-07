【遙距營商計劃】平均批出資助僅4萬元　創科署：一定足夠中小企執行IT方案

▲ D-Biz目前總資助金額超過4400萬元，每宗個案的平均資助額為約4萬元左右，當中有66%僅獲得5萬元或以下。（法新社圖片）

在防疫抗疫基金下推出的遙距營商計劃（D-Biz）雖然於上月加碼10億元，但坊間對計劃的質疑不絕，特別是批出金額過低。負責該計劃的創新科技署再三強調，批出金額絕對足夠中小企執行計劃書內的資訊科技方案。

創新科技署公布，截至昨日(7月6日)中午12時，合共收到15,200份企業申請。暫時該署已處理1,194宗，當中有1094宗已成功獲批。總資助金額超過4400萬元，每宗個案的平均資助額為約4萬元左右；較資助上限30萬元仍有段距離。

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獲批金額 比例 $10001以下 5% $10001至5萬 61% $5萬以上 34%

創新科技署署長潘婷婷接受訪問時多次重申，批出的金額必定可以讓中小企執行計劃書內的資訊科技方案，並確保善用公帑。她解釋，署方推出 D-Biz後，亦得悉不少服務供應商即時提價，務求可獲得最高資助金額。

▲ 創新科技署署長潘婷婷接受訪問時多次重申，批出的金額必定可以讓中小企執行計劃書內的資訊科技方案。（梁偉榮攝）

不設上訴機制 有不滿怎算好？

作為D-Biz 秘書處的香港生產力促進局負責為申請方案進行技術評估，並擬定建議金額，轉交至評審委員會。該局首席數碼總監黎少斌否認對企業了解不足，以致批出金額低於申請人需要。他解釋，在處理審批時，有關人員亦會通過資料搜集，確保計劃書內的資訊科技方案是符合經濟效益。

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雖然有申請企業不滿獲批金額，但D-Biz目前仍未設立上訴機制。黎少斌僅指出，企業得悉審批結果後，當局亦會給予時間企業考慮。「他們可按批出的金額與原定的供應商洽談，是否有經濟實惠的方案」，或找尋其他供應商。據該署的資料顯示，首批160宗申請當中，有17宗需要更多時間考慮，且不設限期。

▲ 香港生產力局首席數碼總監黎少斌否認對企業了解不足。（梁偉榮攝）

生產力局加3倍人手 加快審批

除了資助金額被指「貨不對辦」，批核時間亦是比預期長。潘婷婷解釋，一開始擬定D-Biz詳情時，該署預計在10月底截止，目標是收到3000宗申請，惟首周接受申請的申請個案已超出預期。人手不足，加上需時協調、考慮申請個案，導致初期審批延後。目前，該署期望在8月內可完成手頭上近15,000宗申請，同時生產力局亦已增加3倍人手，以加快審批過程。

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記者：葉泳珊