【派錢1萬】The One+皇室堡設夏日消費禮遇　送現金券及3.8萬份禮品

▲ 皇室堡由即日起至8月30日期間，推出夏日激安消費禮遇「The ONE夏日激安狂賞祭」及「皇室堡夏日狂『賞』你」。（皇室堡提供）

港府推出的現金發放計劃，今（6日）起陸續派發。The ONE和皇室堡藉此機會，由即日起至8月30日期間，推出夏日激安消費禮遇「The ONE夏日激安狂賞祭」及「皇室堡夏日狂『賞』你」，合共送出38,000份獎賞禮品，總值超過400萬元。

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兩大商場均為顧客提供消費回贈、周末即抽即獎及其他連串驚喜優惠，以下為優惠詳情：

1）The ONE推出「賞買賞食半價回贈計劃」，只要消費者於任何商戶以電子貨幣，並憑即日消費滿指定金額，即可免費領取精選商戶現金券，最高可獲購800元商戶現金券組合，當中包括潮流服飾、美食佳餚、娛樂及The ONE購物現金券。

2）皇室堡舉辦「勁買勁搶回贈賞」，消費者只要於任何商戶消費滿指定金額，即可免費得到指定商戶現金券乙份，若消費滿800元，最高可獲400元商戶現金券，回贈高達50%外；首500位消費者再額外消費滿300元，更可獲贈「皇室堡100元購物現金券」乙張。

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另外，The ONE及皇室堡亦於星期六及日，設有周末幸運即抽即獎及開「Sum」即抽即賞。只要消費滿指定金額，即可參加抽獎遊戲，當中包括The ONE送出獎品，例如Fitbit Charge 3心率運動手環、Simmons意夢睡枕及飽覽維港美景的海景餐廳Harlan’s HK$500 美食現金券；皇室堡則送出禮品，例如商場500元購物現金券、Ring Story HK$500購物現金券、Le Creuset陶瓷多用途碗等。

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責任編輯：馬意文