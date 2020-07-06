【大行點睇】花旗睇好吉利上30元　比亞迪過100元目標價重現

花旗今日發表報告表示，估計中國乘用車零售銷售於今年第三季可按年回升11.2%至501萬輛，料第四季可再回升10.1%至631.9萬輛，料今年乘用車零售銷售按年跌7.8%至1,883萬輛，並估計明年可回升12.8%至2,124萬輛，重申對今年下半年至明年車股行業正面的看法。

基於全球電動車的需求趨勢，該行重申在行業首選吉利汽車(00175) ，維持對其「買入」評級，上調目標價由20元升至30元，料公司將可獲市場明顯估值重估。花旗指Volvo與Google旗下自動駕駛業務Waymo的全新純電車平台所製造Level 4駕駛標準，相信可帶起在內地銷售。其次，吉利料與Volvo進一步整合，可降低吉利銷貨及研發成本。該行亦同時預料集團將受惠第三季及第四季內地乘用車市場銷售增長。

至於另一隻車股比亞迪(01211) ，花旗亦表態看好，重申買入評級，上調對其目標價由92.2元升至109.2元。料可受惠其新能源電池業務，估計公司明年可取得包括美國、中國及歐洲市場份額約4.5%，料至2025年可提升至7%。值得留意，比亞迪2017年曾獲摩通予100元目標價，當時集團股價由8月底約45元，一個間升至最高83.7元，不過最後無功而返。且看今次股價能否再次挑戰100元紅底大關。