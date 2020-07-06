【盈警盈喜】海底撈發盈警　料上半年盈轉虧（不斷更新）

多家企業發布盈利預測，本報整合重要的上市公司盈喜盈警資訊，以助投資者快速掌握公司業績。

【盈警】

海底撈（06862）預期，上半年收入下降約20%，而且錄得淨虧損，主要由於新型冠狀病毒爆發及各國及地區隨後實施的防疫措施以及消費場所限制對集團業務產生了重大影響。集團已自3月12日以來重新開放內地大部分暫停營業的門店，並根據其他國家及地區當地疫情，其餘受影響門店亦逐漸恢復正常營業，同時集團門店整體運營情況也在逐月持續改善。

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通力電子 （01249） 預期，上半年營業額及純利按年錄得較大幅度的下降，降幅分別介乎10%至15%，及25%至30%，主要由於疫情肆虐，多數國家實行部分商業場所暫時封閉和人員防疫政 策，導致集團於歐美市場銷售量下降，因此造成銷售營業額下滑。不過，由於全球控制疫情效果已顯，現有海外客戶自5月開始已逐漸恢復部份訂單。

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建滔集團 （00148） 預期，上半年純利按年下跌約25%至30%。同系建滔積層板 （01888） 預期，上半年純利按年跌約30%至35%。兩家公司齊發盈警，主要由於按公平值計入損益錄得未變現虧損，以及受到疫情影響，營商環境充滿挑戰，但期內住宅物業銷售及純利亦大幅上升。

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維信金科 （02003） 預期，上半年盈轉虧，淨虧損介乎8.9億至10.9億元人民幣之間，及經調整淨虧損介乎8.5億至10.5億元人民幣之間，主要由於新型冠状病毒大流行對集團在期間的業務和經營產生了不利影響引致，尤其是集團的貸款組合公允價值損失增加，及還款拖欠率的增加。

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普華和順 （01358） 預期，來自集團輸液器業務收入按年大幅下降35%至45%之間。主要受到疫情影響，中國若干地區的醫院人流量大幅減少，及中國實施旅行限制。不過，除不明朗的情況及面臨包括中國疫情發展情況及市場狀況在內的因素影響以外，預計下半年收入與上半年相比將有所提高。

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【盈喜】

雅迪控股 （01585） 發盈喜，預期公司截至2020年6月底止6個月，純利將按年增加不少於90%，主要由於電動兩輪車銷量增加。

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耀才證券 （01428） 發盈喜，預期截至2020年6月底止3個月（2020/21財年）純利為約1.53億元，大幅增長約53%，並創自上市以來的同期新高。耀才表示，業績增長有賴於不斷優化、開拓及強化集團的軟硬件配套，及投放大量資源提升各類網上交易渠道的功能、主要項目。

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