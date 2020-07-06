法國羅浮宮重開 想同蒙娜麗莎自拍要預約

羅浮宮為法國巴黎著名地標，不少人入場都希望一睹名畫《蒙娜麗莎的微笑》的風采。法國的新冠疫情似乎已捱過高峰，因疫情自3月中關閉的羅浮宮也於周一（6日）重新開放。但館方為防疫而作人流管制，要求訪客必須事先於網上預約才可入場，入場參觀也要佩戴口罩。

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羅浮宮於周一重開，同時執行多項防疫措施。館方要求訪客提前在官方網站的預約系統登記參觀時段，避免館内人流過多會增加感染風險。另外，館方規定11歲以上的訪客必須佩戴口罩，也暫停開放寄存處讓訪客存放行李。

此外，館方也刻意調整博物館内的佈局，例如在館内加設箭咀標示，用作指引訪客方向，同時禁止訪客原路折返。

館方繼續開放展示《蒙娜麗莎的微笑》的藏區，但分別設置獨立入口和出口，和在地面設分隔綫，避免大量遊客同時聚集在畫前拍照。

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羅浮宮為全球最多訪客的博物館，每年約有1,000萬人參觀，其中大部分都是外地遊客。但新冠疫情重創旅遊業，加上目前歐盟僅對15個國家開放邊境，館方憂慮參觀人數會大減。

羅浮宮於3月13日關閉，至今接近4個月已損失約4,000萬歐元（約3.5億港元）的收入。

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責任編輯：何穎兒

▲ 法國羅浮宮也於周一（6日）重新開放。但館方為防疫而作人流管制，要求訪客必須事先於網上預約才可入場。