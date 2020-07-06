英國13大學恐蝕1259億 全因疫情拖累

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全球新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情下，多國實施封城令抗疫，令不少生意陷入停頓，損失慘重，高等教育界也不例外。英媒引述當地財政研究所調查報道，疫情下，英國有13間大學在面臨學費收入銳減，除有政府的紓困措施協助，不然前景堪憂（a very real prospect）。
英國廣播公司（BBC）引述財政研究所（Institute for Fiscal Studies，簡稱IFS）調查報道，疫情為英國高等教育界帶來財務危機（poses a significant financial threat）。封城令下，令較少海外學生報讀人數，學生住宿、議會、飯堂的收入等都減少。
IFS沒有開名點出受影響學府，其中以名列前茅、錄取大量國際學生的大學的打擊最大。
分析員指出，學界料蝕約130億至190億英鎊（約1259億至1841億港元），佔學界年收入7.5%至近半，惟靠政府提供紓困措施，才是最有效的出路。
研究員警告，大學難通過節省成本來彌補損失，因如沒其他輔助的員工處理行政工作，強將工作加之於教職員，將影響大學的教學質量。
全國學生會認為，這次危機暴露將教育體系當作商業營運的弊病，當資金不充裕時，學校的師生、研究人員和其他員工都要承擔風險。
記者：葉芷樺