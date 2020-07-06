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【政府派錢一萬】apm設多項夏日活動　兼推逾百萬元獎賞谷銷情

商業 19:40 2020/07/06

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apm商場apm以「快樂速遞Cheer up」為題設置推廣活動，並聯同場內過百個商戶推出多項消費獎賞優惠。(apm提供圖片)

隨著本地新冠疫情緩和，限聚令放寬，政府一萬元現金發放計劃推出，新鴻基地產旗艦商場apm以「快樂速遞Cheer up」為題設置推廣活動，並聯同場內過百個商戶推出多項消費獎賞優惠。

今個暑假，apm中庭化身為集音樂及互動元素於一身的打氣站，場內設有4大網紅熱點，包括音樂傳聲筒、互動藝術牆、運動體感遊戲、幸運盒子自動提取機等，讓顧客可以一邊購物，一邊於藝術牆打卡兼贏禮品。

今個暑假，apm中庭化身為集音樂及互動元素於一身的打氣站，場內設有4大網紅熱點。(apm提供圖片)

推夜書市、手作工藝市集

此外，apm由8月24日至9月2日舉辦一連10天的達人夜書市，  分為6大主題區， 包括文青創工作坊、愛書共享、健康專區、品味生活、漫畫地帶及人氣精品。 夜書市期間，請來多位人氣作家及潮流文化人開壇說書及舉行簽書會。會員由8月24日至9月2日推廣期內以即日電子貨幣消費滿300元或以上，即可換領高達100元書券。為配合藝術主題，商場更特別於7樓開設手作工藝市集。

至於消費獎賞方面，會員由6月29日起可以200積分換領「三重賞預留證」，憑有效預留證於7月1 日至7月31日期間在指定商場以即日電子貨幣消費滿指定金額，可換領高達3,000元商場購物禮券，名額有限，先到先得，額滿即止。此外，會員於推廣期內於指定商場以電子貨幣消費，並於發票有效期內完成登記積分，每星期的最高消費會員有機會獲贈潮流禮品乙份，包括全新 5G電話，潮流鑽飾，天王按摩椅或Dyson家電組合等。

責任編輯：蘇穎琪

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