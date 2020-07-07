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【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」

環球政經 18:07 2020/07/07

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正所謂「自住樓驚乜丫！」成功上車置業，有屬於自己的安樂窩是值得開心的事。有剛成為業主的網民，自認不是有錢人，最近成功上車，卻惹同事閒言閒語，故在討論區發帖訴心聲。

其他文章：【網民熱話】買樓三不買：兇宅、馬路旁、高壓電旁　網民：唔通個個住半山？

其他文章：【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？

網民發帖指，自己大半年來不停睇樓，自知不是有錢人，故可選擇的樓盤不多。他心頭不高，就算30年樓、居屋、非市區盤都會睇，終於上車。他又指，上車前已知道香港政治動盪，環球經濟不佳，惟身邊有人知道他置業後，卻惹來閒言閒語，例如向他說「你咁勇呀」、「你份工無咗咁點？」、「你好有錢喎，呢個時候入市」。

他指，明明買樓是開心事，本身也打算自用，惟聽畢友人的反應卻感到「驚驚地」，部分上了岸的同事就討論移民，他直言：「我邊有你哋03年買咗樓嘅人有錢呀？！ 真係嬲嬲地。你哋自己就上哂岸，講就輕鬆。唉！」

不少網民都回應指，買樓是開心事，更恭喜發帖者，有人安慰他指：「其實唔理幾時買樓，都一定有閒言閒語，1980年講到2020年，但樓價又一路升。」又有「同路人」表示，自己在3月份最嚴峻的時候買樓，之後有親戚表示會打仗，認為樓市會繼續跌，「但唔理啦，反正都要交租，買樓起碼有一半係返自己袋。」

最後，發帖者表示，花了兩天時間消化負面情緒，直言：「對住班咁嘅人，諗起就攰。」

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撰文 : 鄺庭芳

居屋 移民 政治 經濟 樓價 香港

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