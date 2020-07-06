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【中美角力】高盛：中美雙邊緊張關係上升　下半年或重奪市場焦點

金融經濟 18:42 2020/07/06

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高盛「中美關係晴雨表」現處第47百分位，較3月時的31高，反映中美雙邊緊張關係正「溫和地上升」

市場對中美角力仍感關注，高盛中國首席策略分析師劉勁津與高盛亞太區首席策略分析師慕天輝（Timothy Moe）近日發表報告，指首階段貿易協議經已達成，同時兩國角力正延伸至其他領域，故認為單單貿易因素已不能充份地反映股市值博率（即風險與報酬比例）。

高盛年前推出、針對關稅變化的「貿易角力晴雨表（Trade Tension Barometer）」，但為了更好地反映股市風險，現時亦再推出新的「中美關係晴雨表（US-China Relations Barometer）」，除了貿易範疇，亦把科技、資本市場、地緣政治等因素綜合反映在晴雨表上。

根據報告所述，高盛指「中美關係晴雨表」現處第47百分位，較3月時的31高，反映中美雙邊緊張關係正「溫和地上升」。

高盛補充，中資股在中美關係略轉緊張下，估值仍向上重估，反映兩國關係非目前主宰股市的因素，但提醒下半年若疫情因素淡化，中美關係或重新成為股市主宰因素。

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