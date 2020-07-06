【5G手機】預估今年全球售2.3億部　華為有望取代三星稱霸

▲ 今年5G智能手機可望售出2.34億部，佔整體手機市場15%。

包括蘋果（Apple）的各大廠商準備今年推出5G手機，有預測指出，今年全球5G手機銷量將達2.34億部，按年增長12倍，華為有望成為最熱賣的5G手機品牌。

韓國傳媒引述市場研究機構 Strategy Analytics 的最新報告，今年5G智能手機可望售出2.34億部，佔整體手機市場15%。報告預測，受惠中國龐大內需市場，華為將成為5G銷量之冠，預估市佔率為27.3%。尚未正式現身的蘋果5G iPhone 12，預料成為全年第二，錄21.4%市佔，而三星將滑落至第三名，市佔率17.8%。

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首季三星稱冠 全球市佔34%

事實上，據今年首季的數據，三星5G智能手機售出830萬部台，市佔率34%稱冠，略較華為的33.2%領先。單計美國市場，今年初推出的S20系列，當地市佔率就達94%。

據Strategy Analytics分析，至2021年，5G手機銷量將再增至6億部，而因歐美需求強勁，蘋果的市佔率會增加，取代華為成為第一大品牌。至於三星，報告預計其品牌前景就取決於印度和印尼等新興國家推動5G網路服務的進度。

責任編輯： 周俊霖