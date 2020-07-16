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【涼風有信Vincent@iM網欄】讀好書、入名校？八字有得睇！

名人薈萃 15:31 2020/07/16

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前一集，討論了小朋友的文昌怎樣擺，反應不錯。今集，繼續圍繞親子的主題，家長最關心的，是小朋友能否讀好書、入名校。如果我說，不是每個小孩子都注定能讀好書入名校，這種說法會否太殘忍？

事實上一個小朋友，能否讀書有成，真的可以從八字裏看出來。第一，要看「文昌星」。上一集教大家擺文昌，事實上文昌是一粒星，對應神煞表可以看到八字裏面有否文昌星。一般有文昌星的人，文字表達能力較強，讀書會比一般人好，考試運也會較一般人佳。這是一種優勢。

第二，要看「印」。八字裏所指的印，其實就是生你的東西。舉例說，如果你八字屬火，生你的就係木。你八字屬水，生你的就係金，如此類推。印一般來講，象徵知識、學問、地位。八字印越多，代表知識越豐富，即是所謂的「讀得書」。由此可見，我們明白點解學問高的人，通常都得到好多人尊敬，就係因為有「印」。至於能否入名校，就看「學堂星」。如果學堂星是吉星，小孩定必入名校；屬忌辰的話，家長就不必給太大壓力。

好啦，到筆者最喜歡的環節，就是將術數融入生活。事實上，這個年頭小朋友的學業，正面臨一個重大的難關。不是教育制度本身，而是「物質亅。物質就是指八字中的財。八字的財越多，現實生活中擁有的物質便越多。命書有云：「財多破印」。意思是財太多印就會受制，令印唔能夠發揮功能。在這個公利的社會，越多的物質，會令到小朋友越不能夠專心學業，原來是八字的原故。此外，八字中的財亦代表渴求，印代表尊重。試問一個擁有過多渴求的小孩，又怎會討人歡喜？所以我們便有了「港孩亅的誕生！

這就是源於---香港的小朋友太早便擁有過多的物質。所以乘上集，如果家長想小朋友文昌旺，第一要「熄機亅，即遠離電子產品。第二要「禁財」，即是不要太易滿足他們物質上的需要。並加強他們的「印」，即要教曉小孩禮貌及做人道理，防止裁培出港孩為禍人間。

最後想提一下，其實「財和印」本質上是對立的，就好像學校裏搞活動叻的人，通常讀書冇咁叻一樣。現實生活中，你又有冇為了小朋友讀好書，抹殺了他們發展其他專長的機會？筆者奉勸家長，世上沒兩全其美的事。小朋友的將來，主要取決於你們的心態。

究竟日谷夜谷，期望把小孩谷入名校，但就變了不懂與人溝通的機械人好；還是讓小朋友發揮所長，過一個快樂的童年，更能成就他們的將來呢？值得大家反思。

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊、編輯：邊婕

欄名 : 涼風有信Vincent

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