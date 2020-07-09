【緬甸發逹有料到】一個恍若耳聞過 既熟悉又陌生的國度——緬甸

緬甸，一個恍若耳聞過, 既熟悉又陌生的國度。

大家好，我是驃哥。相信大部份人對緬甸這個國家都相當陌生。沒錯，一年前我和大家都一樣，對這國家的認知基本上接近零，對她的印象只停留在知道昂山素姬和翡翠寶石。

提起東南亞，大家可能只知道泰國、馬拉、越南、星加坡、甚至柬埔寨，絕少人會提及緬甸。據我觀察，原因大概是因為這國家改革開放還沒到十年，大部份人心目中對這國家的印象還是一片空白。原本我也是這樣，我只知道這是一個佛教盛行民風樸素且一切有待發展的國家，直到一年前......

適逢公司海外業務擴張，需要「精英團隊」到東南亞開拓業務。在香港職場打滾多年的我，看見向上游的機會越趨渺茫。北上尋夢亦過了最好的時機，大多空手而回。

青壯之年，我心中的一團火知道我還有更上層樓的機會。眼見不少友人在泰國柬埔寨投資成功變成曼谷金邊小王子，我何嘗不以當王子為夢呢？想了一個上午，我就成為公司第一人舉手自薦。

老闆隨即告訴我目的地是仰光，我興奮不已因為還沒有聽說過仰光小王子，但仰光究竟在哪裡呢？

飛機降落在仰光國際機場的一刻，我震驚了，原本以為會很簡陋的機場竟給我尤如置身新布吉國際機場的感覺。一切都來得很大器很國際化，英文緬文甚至中文顯示都有，很誇張。

在此我想要稍微提及緬甸的歷史，提供給大家一個基礎的背景概念。緬甸以前和香港一樣，曾是大英帝國殖民地。所以你很容易在城市中發現殖民地時期留下的色彩，例如城市規劃非常工整，市中心保留有很多在香港已經寥寥可數的歐陸風格建築物。

更令人刮目相看的是，普遍當地人英語水平對比其他東南亞國家的分別尤其明顯，即使是的士大佬也能說得一口流利英語。相信這都拜殖民地政府遺留下來的教育制度所賜。而且年輕一代的學歷水平普遍都很高，很多都有大學學歷甚至曾留學海外或在外地工作，這都驅使緬甸這國家更國際化。

前文有提及中文的流通性，由於中國和緬甸接壤約兩千公里，以及加上長年都有大量商業活動往來，當地的緬甸華僑眾多（～人口10%）。很多緬甸人都覺得學好中文對將來事業發展很有幫助，所以當地有很多中文學校，很多千禧後的新一代都能説得一口流利中文。

整體而言，在語言上，我們香港人過來這裡生活旅遊，基本上沒有語言障礙。香港過來仰光也只是兩三小時飛機，如果有朝一日你厭倦了泰國的商業化，不妨看一下美麗的緬甸。

今日執筆撰寫緬甸趣事的我，正坐在一家俯瞰緬甸大金佛塔的咖啡室。在這一年間，有很大感觸，也默默地向佛祖說了聲感謝令我有機會親臨東南亞最後一塊寶地，開拓了無限機會。

作者_驃國樂簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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