【小老闆生意經@iM網欄】商家吸Like有技巧？ 善用Hashtag有效營銷手段

上文提到，在家購物已經成為時下新消費模式，經營線上業務是傳統零售企業發展的大趨勢。說到線上業務，除了傳統網頁之外，其實社交媒體亦是零售商經營電商的常用渠道。商家可以在零成本下開設網站專頁，利用文字訊息、照片去幫助店內的產品作宣傳，此舉不但有效增加商店的人氣，更是接觸潛在消費者的好機會。

建立社交平台人氣 爭取最多曝光率

目前各大社交媒體的付款廣告商業模式發展得十分成熟，不少新手商家在小本經營的情況下，想盡量避免付廣告費的額外開支，那麼在出Post方面究竟有什麼地方要注意？首先，上載的照片及內容是吸引網民瀏覽的關鍵。如拍攝產品圖片時，多些注意構圖、位置、光暗等細節，就有機會增加到消費者的購買意慾。而文字的輔助，正好令照片更加有感染力，如內容包含產品的特徵或用後感，分分鐘會令客人有即時下單的意慾。

然而，在Facebook、Instagram等社交媒體上，善用Hashtag即可以增加網民的瀏覽次數。Hashtag本身就是一種良好的營銷工具，尤其是Instagram平台。只要在Hashtag搜尋位置上輸入關鍵字，網民就有機會在茫茫大海中找到你的Post。要注意，每篇Post 的Hashtag數量不可以過多又不可以過少，適當增加Hashtag的數量，令網民可搜尋心儀商品之餘，更有機會增加到商店的曝光率。當然，Hashtag的內容不可以胡亂加，最好是跟產品、商店有關，才有助營銷效果。

另外，作為商家，亦可以主動 Follow一些對你店內產品有興趣的潛在客戶。先主動Follow，別人就有機會因此而Follow你，這樣有助增加專頁的Followers。還有，現在Facebook、Instagram均設限時動態功能，一則約5- 15 秒的限時動態可成為宣傳商店的功具。例如有新貨開箱、轉貼客人的好評、減價促銷產品筏，均可出現在限時動態上，令商店成功爭取更多的曝光率。

了解客戶需求 為長遠發展鋪路

知名時尚網購平台Farfetch的營商部大中華區副總裁Alexis曾說過：「了解客戶的需要，才能結合信任。」因此，商家要做到跟顧客有一定的互動，才是吸引及留住客戶的最好方法。以本店售賣玩具精品為例，本人會常常在網站上分享自己對角色及產品的喜好，不少產品更是自己親身使用過才跟客戶作分享。

作為店主，跟客戶要有定期的信息交流，才了解到他們喜歡什麼，不喜歡什麼。了解每個客戶的喜愛，即是掌握到客戶的數據，雖然小店的客戶數據量不會很多，正所謂積少成多，日後累積愈多客人時便會累積成大數據，此亦是商店長遠發展的核心價值。例如客人A常常會買大毛公仔，因此，當有大毛公仔上架時，都會主動跟他提前分享；又例如客人B喜歡儲文具，每當有新款推出時，亦會跟他提前分享。因為本人經營的是一門代購生意，即是網絡上的所有人都有潛力成為自己的客戶群，所以跟客戶在網絡上的互動及交流是相當之重要。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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