【地產人地產事@iM網欄】你的樣子如何，你的命運也必如何？

很多讀者問我，做地產代理是否外表決定一切，我也思考了很久。我經驗話我知，外表當然很重要，但作為經紀的談吐和技巧也很重要。

我特意去翻查了幾間大地產公司的龍虎榜，的而且確有很多外表俊朗美麗的行業精英。他們男的官仔骨骨，女的俏麗可人，往往在各大代理行的週年聚餐也看到很多俊男美女，大飽眼福。

其實在龍虎榜上，還有另一批人，他們外表不算顯眼，甚至有一些看起來是師奶阿叔，他們也能在這一行業發光發亮，看來他們應該也有其生存之道。

自從得到這題目後，我走訪了很多行業精英，往往得來答案都出人意表。他們總是説其實自己只是比較幸運，他們總會輕描淡寫的説只是客人很實在，他們都沒做過太多特別事情。

我覺得人生就是這樣，上帝為你關了一扇窗，總會為你留另一度門。不可能每個人都有完美的外貌，但總會給你另一個長處去搭救。

地產界有一個神話，傳聞有一個拿著白卡（殘疾人士登記證）的地產代理，據說他是有輕度智力問題。他比任何人都勤力，風雨不改的在售樓廠前撈客撈車，之後再找有經驗的同事合作。他只需專注一件事：尋找客人，他也能成功達到百萬年薪，甚至成為該代理行年度頭十經紀。

再舉一例子，台灣早前有一位地產界女神，外貌和S.H.E.的Hebe很神似。因為做事利落和樣子出眾，登上了蘋果日報的人物專訪。她沒因為只滿足於自己外貌而忽略了其他方面，相反地更勤奮好學，有很多客人慕名而來找她解決住屋問題。

所以，有外表的人不妨多利用外表，有其他能力的人不妨多探究自己的長處。我相信這就是在地產行業，甚或是其他行業中的成功不二法門。

利申：我都好靚仔

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

更多地產人地產事@百曉生的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！