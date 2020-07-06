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【派錢1萬】客路+客源因素　零售商：1萬元無助刺激消費

商業 18:44 2020/07/06

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有個別零售商認為，派錢並無助提供銷情。

港府今日起派發現金發放計劃，早前已登記的港人可在戶口收到一筆1萬元的款項，冀增加消費意慾。各商場亦推出相關優惠，以吸引人流和銷情。不過，有個別零售商認為，派錢並無助提供銷情。

【政府派錢一萬】新地商場推「萬元送分計劃」　消費賺額外積分

三黃集團行政總裁姜炳蘇指，旗下品牌「一件衫都幾千元」，主攻高端消費市場；並解釋目標客群不會因派發1萬元而消費，其他消費者則未必會因1萬元突然選擇到店購物，故派發1萬元的作用不大，未有推出相關優惠吸客。

健康雜貨店Organic Plus創辦人陳廷章表示，由於銷售產品為日常生活必需品，相信派發1萬元與否銷情不變，故未有因應1萬元推出消費優惠。他指出，在新冠肺炎疫情下更多人在家煮食，銷情未有受影響，與去年同期持平。

【派錢1萬】進修增值有前途　學英語水電為移民鋪路（附課程連結）

1萬元作用少　疫情去向更左右消費
另外，有食肆亦認為1萬元的影響不大。茶餐廳2.0董事戴翁波表示，餐廳生意和人流跟上月無太大分別，認為疫情去向比派1萬元更能影響市民的消費。「如果是金錢問題，即使有1萬元亦不會亂花錢；如果是擔心疫情，有沒有1萬元也不會增加外出用膳。」

【派錢1萬】零售+食肆　一文看清商場各優惠

他補充，餐廳主攻寫字樓及住宅客，隨着4月復工及5月限聚令放寬，午市生意至今已反彈至接近疫情前的情況，晚市則重回疫情前的7成。

【政府派錢1萬】派錢帶動「消費黃金檔期」？　關焯照：情況非如此樂觀

記者：馬意文、朱悅瀅

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