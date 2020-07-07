【疫市營商】疫情下企業生存大挑戰　籲管理層帶頭減薪

▲ 新冠肺炎疫情下，企業採取在家工作措施，帶來種種挑戰，而經營艱難，公司管理層或要率先減薪，為員工樹立榜樣。

雖然香港政府沒有在疫情中推行強制性「在家工作」 政策，唯很多公司都認為，員工在這段期間在家工作更為適當。世勤律師事務所合夥人梁家茵表示，這應該是香港有史以來第一次有這麼多大型機構安排員工在家工作，且這亦是一個很好的機會讓這些機構，測試在家工作是否可行。雖然很多公司發現員工在家工作仍保持高效率，但這不一定能够成為長遠安排。

梁家茵指出，香港房屋問題人所皆知，員工亦未必能在狹窄的空間長時間工作。「 在家工作亦將衍生其他問題，例如職場安全問題、資料隱私問題等。」公司的網絡一般較為安全穩妥，若僱員在家工作時，使用自己的網絡而非公司的網絡工作，或增加公司資料外洩的風險。

▲ 世勤律師事務所合夥人梁家茵表示，遇上經濟不經景氣，公司高層或要率先參與減薪或其他相似的計劃，為員工樹立榜樣。（受訪者提供圖片）

然而，這段期間在家工作當然也有益處。「公司在這段期間會發現，若部份僱員可在家上班，公司可考慮將來不必租用這麼大的辦公室，能省下龐大租金開支，或將協助公司節省長遠開銷。」梁亦建議，這段期間在家工作，能讓公司測試內部系統及員工之間的合作性協調能力。「若將來因應疫情變化有需要再推行「在家工作」 政策，僱主和僱員都能更完善地裝備自己。」

需果斷制止謠言散播

在這艱難的時刻，很多大機構的高層都以希望各種方法安撫員工。世勤律師事務所合夥人梁家茵建議，公司高層可考慮多與員工溝通，增加公司運作的透明度，避免讓員工覺得他們對公司的運作及變更一無所知或被蒙在鼓裡。

▲ 疫情下，員工在家工作或衍生職場安全、公司或私隱資料外洩等問題。（法新社圖片）

她亦指出，散播謠言及製造恐慌，通常在高層就公司一些重大變更，並在內部討論解決方案時發生。

管理層應加強與員工的溝通，同時可有效減低員工在公司內，散播謠言或製造恐慌的可能性。

要避免該情況，在衡量過公司的策略規劃後，應儘快實施變更，並確保內部討論的內容絕對保密。 另一項可考慮的方案是，公司高層亦同樣參與減薪或其他相似的計劃。「高層率先參與該等計劃不僅能樹立榜樣，更能讓員工更容易接受這些變更。」

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目前並沒有一套特定的手冊說明企業要如何應對這些困境，但很多公司已經決定安排培訓，包括對員工進行內部培訓，以讓員工善用他們現時因工作量減少而多出的空餘時間。

記者：李彥煒