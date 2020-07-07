【英國置業】前基金經理教路　買新樓定二手樓？

人在異鄉，有瓦遮頭最為重要，如要考慮定居英國，第一步必先要考慮居住的問題。近年香港有很多展銷會推銷新盤，很多人都想知道，投資倫敦時，究竟買新樓還是舊樓好？

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倫敦和香港樓市很不一樣，香港住宅主要以大廈為主，但倫敦卻分別有大廈、排屋、半獨立式房屋和獨立式房屋等。因地少人多的關係，倫敦市區新發展都以能容納更多人口的大廈為主。

從下方列表可以看到，新建的排屋、半獨立和獨立式房屋今年頭兩個半月登記數字只有16宗。如有興趣購買這三類型房屋的讀者，基本上新屋選擇不多，主要買舊屋為主。

這三類型房屋，其實舊屋可塑性比新屋高。英國政府在2013年，放闊了這三類房屋的擴建限制￼。只要擴建在法規的範圍內，便不需要政府預先批准。例如排屋業主，有權把地下一層，向屋後花園擴建一座深度不超過三米的建築，只要這個新建築佔用現有花園空間小過50%便可以了。

有很多業主便利用不需預先批准的方便，把地下大廳擴建，又例如在建築物高度不變的情況下，￼業主可以把頂層閣樓改成一間房間。倫敦每尺屋價高，所以通常因擴建而所增加的房價，一般都比擴建費用來得高，為業主提供了賺錢機會。

新屋卻沒有這個擴建彈性，現在倫敦大部份新屋都是大型發展的一部分，公契通常禁止擴建，因會影響整體發展美觀性。再者，如有興趣投資作Airbnb的讀者，更要考慮舊屋。原因和上一樣，新建發展公契通常都嚴格規定不可用來做Airbnb，因擔心治安和打擾鄰居的問題。

至於大廈單位，自然沒有擴建空間。如投資的話，便沒有了因擴建所帶來的額外資產增值回報，投資價值主要在於租金收入。在倫敦，今年頭兩個半月，新大廈單位售價比舊的大約高10% 至 15%（請看附表） ，但這溢價會隨樓齡增加，在10至15年內消失，大約每年為1%左右，這代表新樓每年都要從租金回報率內扣掉1%。

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另一考慮是舊樓通常對做Airbnb限制較少，提升回報空間較多。但這是否代表新屋投資價值比舊屋低？答案是不一定，因為新屋租金會比舊屋高，再加上舊屋有機會因維修費用而導致城本增加，結果視情況而定。￼

筆者有一老友，持有一個在政府保護二級建築物內的studio flat。因樓齡偏高，木造窗戶都已開始出現腐爛跡象￼，需要更換。但因是政府保護建樓物，不能改用鋁窗，只淮更換為原本設計一模一樣的木窗。￼但造傳統木窗公司現在已買少見少￼，如要全屋木窗更換的話，要港幣25萬元左右，大約花掉一年半租金收入￼。所以買舊樓投資，一定要小心選擇。

文章改篇自本刊專欄作家Ronald Chan的專欄《笨鐘見聞》

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