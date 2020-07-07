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【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/07/07

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美國總統大選形勢愈見清晰之際，「半路殺出個程咬金」，就是黑人饒舌歌手（Rapper）Kanye West。他的競選宣布引起各界熱議，但在兩黨主導的美國政治下，Kanye West勝算當然微乎其微，但重要的是他此時表態的背後意義。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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