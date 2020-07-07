【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/07/07 分享： 美國總統大選形勢愈見清晰之際，「半路殺出個程咬金」，就是黑人饒舌歌手（Rapper）Kanye West。他的競選宣布引起各界熱議，但在兩黨主導的美國政治下，Kanye West勝算當然微乎其微，但重要的是他此時表態的背後意義。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 2020/07/06 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/02 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 2020/07/02 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 2020/07/02 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 2020/07/02 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 2020/07/06 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 2020/07/04 疫後銷情頭痛 Apple如何靠軟件救亡 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 2020/07/04 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普勢追殺抖音 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退 2020/07/04 【中美角力】華府右派夾實 特朗普想退但難退 特朗普改革難阻警暴 應從去軍事化著手 2020/07/04 特朗普改革難阻警暴 應從去軍事化著手 特朗普 美國 選舉 總統大選 政治 新冠肺炎疫情 外交 中美關係 中美貿易協議 馬斯克 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入