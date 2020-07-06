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英國擬凍結侵犯人權者資產 首度單獨執行制裁

環球社會熱點 18:11 2020/07/06

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英國擬公布制裁名單，凍結侵犯人權者資產，外相藍韜文（Dominic Raab）即將提出啟動制裁機制。

英國傳媒報道，英國政府已決定動用的「馬格尼茨基修正案」（Magnitsky amendment），制裁侵犯人權者，是法案成立以來英政府首次動用，受制裁的人在英資產會被凍結，惟據報對象不包括中國人士，主要針對俄羅斯、北韓、沙特等。

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英國廣播公司（BBC）報道，外相藍韜文（Dominic Raab）即將啟動制裁機制，制裁侵犯人權的外國人士。這將是英國首次基於人權獨自推出制裁，過去英國的制裁都是與歐盟或聯合國共同作出。

按程序，藍韜文會向國會正式提出啟動制裁，被制裁的人在英資產會被凍結，並禁止入境。今次制裁名單上的對象有數十人，主要來自俄羅斯、北韓及沙特。

外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

【BNO】約翰遜自稱親華「與關注港區國安法無衝突」

首份名單不包括中國，惟西方國家過去多次就新疆問題批評中國人權，加上港區國安法問題，令中英外交衝突加劇，中英兩國就英國國民海外護照（BNO）居英權問題爭論不休，外界關注英國未來會否對華出手。

英外交部發言人指，英國未來會針對非法殺害新聞工作者，及基於宗教信仰的迫害。

【香港人權法】甚麼是《馬格尼茨基法案》？英國或仿美立法 制裁侵犯人權者

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責任編輯：文青青

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